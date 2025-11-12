Bayram amcanın üç keçisini kurtlar yedi: 35 metrelik uçurumda bulundu

Döşemealtı ilçesi Killik Mahallesi'nde Bayram Yavuz'a (65) ait altı keçi dağda otladıkları sırada kurtların saldırısına uğradı.

İkisini kendi imkânlarıyla kurtaran Yavuz'un üç keçisi telef olurken, bir keçi de yaklaşık 350 metre rakımlı bir tepenin zirvesindeki uçurumda mahsur kaldı.

Durumu yetkililere bildiren Yavuz'un yardım çağrısına, MAKSAT Arama Kurtarma Derneği ekibi yanıt verdi. AFAD'ın yönlendirmesiyle bölgeye giden MAKSAT Derneği Başkanı Alp Özal, Yavuz ile birlikte keçinin bulunduğu bölgeye tırmandı.