Bayram amcanın üç keçisini kurtlar yedi: 35 metrelik uçurumda bulundu
12.11.2025 12:54
İHA
Üç keçisini kurtlar yiyen Bayram amca, kurtların saldırısından kaçan keçisini 35 metrelik uçurumda buldu.
Döşemealtı ilçesi Killik Mahallesi'nde Bayram Yavuz'a (65) ait altı keçi dağda otladıkları sırada kurtların saldırısına uğradı.
İkisini kendi imkânlarıyla kurtaran Yavuz'un üç keçisi telef olurken, bir keçi de yaklaşık 350 metre rakımlı bir tepenin zirvesindeki uçurumda mahsur kaldı.
Durumu yetkililere bildiren Yavuz'un yardım çağrısına, MAKSAT Arama Kurtarma Derneği ekibi yanıt verdi. AFAD'ın yönlendirmesiyle bölgeye giden MAKSAT Derneği Başkanı Alp Özal, Yavuz ile birlikte keçinin bulunduğu bölgeye tırmandı.
Özal, iple erişim tekniği kullanarak keçiye ulaştıktan sonra hayvanı yine ip yardımıyla aşağıya indirdi. Yaklaşık dört saat süren kurtarma operasyonu sonrası keçi sahibine teslim edildi.
Yaklaşık 4 saat süren operasyon sonrası yaşlı adam, bir yanda 3 keçisini kurtlara kaptırmanın burukluğunu, bir yanda da 4 gündür mahsur kalan keçisine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
"DÖRT GÜNDÜR ORADAYDI, KURTARDIK ARTIK MUTLUYUM"
Sarıldı, öptü, kokladı
Keçisine kavuşan Yavuz, uzun süre ona sarıldı öptü ve kokladı. Ardından da su ve otla beslediği keçisini motosikletinin römorkuna alan Yavuz, ekiplere teşekkür ederek evine döndü.
Tek yaşadığını ve geçim kaynağının beslediği davarlar olduğunu belirten Bayram amca," Dört gündür oradaydı, açlıktan zayıflamış iyice ama kurtardığımız için mutluyum" dedi.
"35 METRELİK UÇURUMDAYDI"
Operasyonun detaylarını anlatan MAKSAT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Alp Özal, "AFAD'tan gelen çağrı üzerine 12.00 civarında bölgeye ulaştık. Yerini amcamız söyledi. Dört keçiden üçünü kurtlar yemiş, bu da kendini can havliyle uçuruma atmış'' dedi.
35 metrelik uçurumdan iple erişim tekniğiyle indiklerini aktaran Özal, ''Keçinin aç olmasından faydalanarak ot verip yanımıza çektik. Sonra bağlayıp aşağı indirip Bayram amcamıza teslim ettik. Keşke dördünü birden kurtarabilseydik'' ifadelerini kullandı.
