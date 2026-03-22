Bayramda yine ziyaretçi akınına uğradı. ''Çingene Kızı'' büyük ilgi gördü
22.03.2026 12:38
İHA
Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı.
Kültür, tarih ve müzeler şehri Gaziantep'te Çingene Kızı başta olmak üzere birçok önemli esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi'nde Ramazan Bayramı tatili nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Gaziantep'te tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve 30 bin metrekarelik alanda kurulu Zeugma Mozaik Müzesi'nde Çingene Kızı mozaiğinin yanı sıra Mars heykeli, Roma dönemine ait çeşmeler, hamamlar ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi yüzlerce eseri görmek isteyen ziyaretçiler, müzeye akın etti.
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Konya'nın yanı sıra başta Siirt, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş ile Adıyaman gibi bölge illeri olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden Gaziantep'e gelen ve kentin tarihi dokusunun yer aldığı çarşıları, bedesteni ve müze gibi birçok alanı gezen ziyaretçilerin ilk durağı Zeugma Mozaik Müzesi oluyor.
Bingöl'den kalabalık bir tur ekibiyle Gaziantep'e geldiklerini belirten ziyaretçiler, "Zeugma Mozaik Müzesi'ni görmek için Gaziantep'e geldik. Tatilimizi burada değerlendirdik. Mozaikleri güzel. Çingene Kızı mozaiğini de aynı şekilde dikkat çekici buldum" şeklinde konuştular.
Gaziantep'i ve Zeugma Mozaik Müzesi'ni ilk kez gördüğünü ve çok beğendiğini belirten Cansu Müminoğlu da, "Birçok eserin çalınmış olması ve parçalarının kaybolması çok üzücü ama Çingene Kızı mozaiğinin parçalarının tekrar müzeye getirilmesini ise sevindirici bir durum olarak görüyorum" dedi.
Tur sorumlusu Büşra Kelbat ise, "Gaziantep'in meşhur yemeklerini yedik. Şehrin gastronomi alanında bizi dünya arenasında temsil etmesi mükemmel ve gurur verici. Daha sonra ise dünyanın en büyük ikinci müzesine geldik. Zeugma Mozaik Müzesi'ne her getirdiğim turda ziyaretçileri en çok Çingene Kızı etkiliyor" ifadelerini kullandı.
