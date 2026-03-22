Bayramda yine ziyaretçi akınına uğradı. ''Çingene Kızı'' büyük ilgi gördü

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Konya'nın yanı sıra başta Siirt, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş ile Adıyaman gibi bölge illeri olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden Gaziantep'e gelen ve kentin tarihi dokusunun yer aldığı çarşıları, bedesteni ve müze gibi birçok alanı gezen ziyaretçilerin ilk durağı Zeugma Mozaik Müzesi oluyor.

Bingöl'den kalabalık bir tur ekibiyle Gaziantep'e geldiklerini belirten ziyaretçiler, "Zeugma Mozaik Müzesi'ni görmek için Gaziantep'e geldik. Tatilimizi burada değerlendirdik. Mozaikleri güzel. Çingene Kızı mozaiğini de aynı şekilde dikkat çekici buldum" şeklinde konuştular.