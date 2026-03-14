Bayramın ilk kahvaltısı. Gaziantep'in gözdesi, günde 60 kilo satılıyor

İşletmeler ise yuvalama telaşına girmek istemeyen müşteriler için yuvalamaları hazırlıyor, randevu sistemiyle çalışıyor. Açtığı işletmede 6 yıldır yuvalama yapan Sema Sarraf, yuvalamanın bir bayram yemeği olduğunu söyledi. Yoğunluklarının bir ay öncesinden başladığını söyleyen Sarraf, eskiden bu tür hazırlıkların evlerde yapıldığını ve işletmeler sayesinde insanların artık işletmelere yaptırdığını belirtti. Yoğunluk olduğu dönemlerde gece gündüz çalıştıklarını söyleyen işletmeci, günde yaklaşık 50-60 kilogram yuvalama yaptıklarını ve yoğunluğun arife gününe kadar da devam ettiğini ekledi.