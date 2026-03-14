Bayramın ilk kahvaltısı. Gaziantep'in gözdesi, günde 60 kilo satılıyor
14.03.2026 11:47
İHA
Gastronomi memleketi Gaziantep'in gözdesi yuvalama, bayramın ilk kahvaltısında sofralarla buluşmak için hazırlanıyor.
Gaziantep'te bayram hazırlıkları başladı. UNESCO tarafından gastronomi dalında "Fark Oluşturan Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'in kültüründe farklı bir yeri olan ve yapım aşaması da oldukça meşakkatli olan yuvalama, Ramazan Bayramı'nın ilk kahvaltısında sofralardaki yerini alacak. Sadece Ramazan Bayramı'nda yapılan yuvalama, bayramın ilk kahvaltısında sofraları süslerken, kadınları da yoğun bir mesaiye sokuyor.
BAYRAMIN BİRİNCİ SABAHININ KAHVALTISI
Kadınlar imece usulü çalışarak yuvalama yemeğini sofralarla buluşturuyor. Yapımında pirinç unu, yumurta, çekilmiş kuzu eti, tuz ve karabiber kullanılan yemek, yoğurulduktan sonra tek tek nohut büyüklüğünde yuvarlanıyor. Pişirildikten sonra hazır hale gelen yuvalama taneleri; yoğurt, et ve nohutla pişirilip bayram namazından sonra kahvaltılarda misafirlere ikram ediliyor.
"YAKLAŞIK 50-60 KİLOGRAM YUVALAMA YAPIYORUZ"
İşletmeler ise yuvalama telaşına girmek istemeyen müşteriler için yuvalamaları hazırlıyor, randevu sistemiyle çalışıyor. Açtığı işletmede 6 yıldır yuvalama yapan Sema Sarraf, yuvalamanın bir bayram yemeği olduğunu söyledi. Yoğunluklarının bir ay öncesinden başladığını söyleyen Sarraf, eskiden bu tür hazırlıkların evlerde yapıldığını ve işletmeler sayesinde insanların artık işletmelere yaptırdığını belirtti. Yoğunluk olduğu dönemlerde gece gündüz çalıştıklarını söyleyen işletmeci, günde yaklaşık 50-60 kilogram yuvalama yaptıklarını ve yoğunluğun arife gününe kadar da devam ettiğini ekledi.
Yuvalama sipariş veren vatandaşlar ise, işletmelerin kendilerine son derece kolaylık sağladıklarını belirtiyor. Zamanında saatlerce imece usulü yuvalama yuvarladıklarını söyleyen kadınlar, şimdi işletmelerin makineleri sayesinde saatlerce uğraştıları işi 1-2 saat içerisinde yapıp kendilerine teslim ettiklerini anlattı. Durumdan memnuniyet duyan kadınlar yuvalamalardan da oldukça memnun ve bayram sabahında sofralarla buluşmak için de sabırsızlanıyor.
YASAL UYARI
GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.