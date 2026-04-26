Bedava dağıttı. "Gelin toplayın" dedi, poşeti alan koştu

Erdoğan, "Alanya bölgesinde eskiden yeni dünya köylünün geçim kaynağıydı. Alınıp satılıyordu ve çok kıymetliydi. Bu yıllarda avokado ve diğer meyveler çoğalınca yeni dünya ikinci planda kaldı. Yeni dünya ağacın başında kalıyor, toplamaz isek kuruyor ve kuşlar yiyor. Ben de sosyal medya üzerinden vatandaşlar gelip toplasınlar diye paylaşımda bulundum. Vatandaşlar geldiler, 2 gündür ağaçlardan toplayıp götürüyorlar. Toplaması maliyetini karşılamıyor, bu yüzden toplamaya gerek duymuyoruz. Vatandaşların gelmesini bekliyoruz. Helal olsun" dedi.