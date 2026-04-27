Beklenen oldu. Bin 500 yıllık köprü artık görülemeyecek

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki Altınlı Köprü asırlar sonrasına sağlam olarak çıkması için restore edilmiş, çalışmalar 2019 yılında tamamlanmıştı.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, köprünün gelecek nesillere sağlam bir şekilde ulaşması için restore edildiğini belirtmişti:

“Tarihi Altınlı Köprüsü, Çetintepe Baraj göleti sulama havzasında kalacağından dolayı Karayolları tarafından restorasyonu yapıldı. 100 yıl daha ayakta kalması için muhtemelen restore edildi. Baraj göletiyle bir tarih maalesef sular altında kalmış olacak."

Köprü son olarak Kasım 2025'te görüntülenmişti.