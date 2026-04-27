Beklenen oldu. Bin 500 yıllık köprü artık görülemeyecek
27.04.2026 11:19
İHA
Roma döneminden kalma bin 500 yıllık Altınlı Köprü, Çetintepe Barajı'ndaki su seviyesinin yükselmesiyle gözden kayboldu. Sular altında kalacağı zaten bilinen köprü, asırlar sonrasına sağlam çıkabilmesi için 2019'da restore edilmişti.
Türkiye’nin dolgu hacmi açısından 10. büyük barajı olan Çetintepe Barajı, Ağustos 2025'te ilk su tutumuna başlamıştı.
Barajdaki su seviyesi her geçen gün biraz daha yükseliyor.
Yağışların bol olduğu bu kış mevsiminde, baraj göleti beklenenin üzerinde bir seviyeye çıktı.
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki Altınlı Köprü asırlar sonrasına sağlam olarak çıkması için restore edilmiş, çalışmalar 2019 yılında tamamlanmıştı.
Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, köprünün gelecek nesillere sağlam bir şekilde ulaşması için restore edildiğini belirtmişti:
“Tarihi Altınlı Köprüsü, Çetintepe Baraj göleti sulama havzasında kalacağından dolayı Karayolları tarafından restorasyonu yapıldı. 100 yıl daha ayakta kalması için muhtemelen restore edildi. Baraj göletiyle bir tarih maalesef sular altında kalmış olacak."
Köprü son olarak Kasım 2025'te görüntülenmişti.