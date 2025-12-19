Belediye başkanı yapay zekaya meydan okudu: Derdin ne? Gel çözelim

Yüreğir'de yetişmiş birçok sanatçının, iş adamının olduğuna dikkat çeken Demirçalı, "Türkiye'de çok ünlü sanatçılarımız, şairlerimiz, tarihçilerimiz, iş adamlarımız var. Yapay zeka Yüreğir'den özür dilemeli. Bir kere diledi, bir kere daha dilemeli. Bu duruma Yüreğir halkı tepkili" diye konuştu.

“YAPAY ZEKA SAÇMALADI”

Mahalle sakinlerinden Ahmet Yüksel, "Kötü insan her yerde vardır ancak buralarda hiçbir sıkıntı yok. Yasalar gerçek anlamda caydırıcı olsa bugün bu kadar olay olmaz. Yapay zeka saçmaladı. Toplumun bir kesimini genele mal etmek yanlıştır" diyerek düşüncelerini anlattı.

Yüreğir'in 19 Mayıs ve Başak mahallelerinde oturan gençler ise duruma tepki gösterip, ‘Allah'tan başkasına güvenmeyiz. Yapay zeka falan bilmeyiz, yapay zekaya inanan her şeye inanır. Gelip mahallelimizi görün" dedi.