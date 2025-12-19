Belediye başkanı yapay zekaya meydan okudu: Derdin ne? Gel çözelim
İHA
Yapay zekaya göre Türkiye'nin en yaşanılmayacak ilçesi Adana Yüreğir. Vatandaş ve Belediye Başkanı ise duruma tepkili. Yüreğir Belediye Başkanı, "Yapay zekanın Yüreğir ile sıkıntısı nedir? Gelsinler çözelim" dedi.
Yüreğir ilçesi yine yapay zekanın gündeminde. Birkaç zaman önce de Yüreğir'in 19 Mayıs Mahallesi'ni “Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi” olarak değerlendiren yapay zeka bu kez de Yüreğir'i Türkiye'nin en yaşanılmayacak ilçesi seçti. Yapay zekanın yaptığı değerlendirmeler vatandaşları rahatsız ederken Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı da duruma tepki gösterdi.
"YAPAY ZEKA YÜREĞİR'E TAKMIŞ, YÜREĞİR ADANA'NIN KALBİ"
Başkan Demirçalı, yapay zekanın Yüreğir ile problemi olduğunu belirterek, "Yapay zeka Yüreğir'e takmış durumda. Yüreğir Adana'nın kalbi. Adana, Yüreğir ile şekillenir, Yüreğir'in hiçbir sokağı güvensiz değil. Bir ilçeyi güvensiz, yaşanmaz ilan ederseniz o ilçede konut fiyatları, kira fiyatları düşer. O ilçenin lokantalarından, kafelerinden alışveriş yapmazlar. Buradan yapay zeka yöneticilerine sesleniyorum. Sizin Yüreğir ile sorununuz nedir? Gelsinler, bir tek koruma olmadan günün herhangi bir saatinde Yüreğir'in istediği sokağında, caddesinde gezip alışveriş yapalım. Yüreğir'de dayanışmayı, misafirperverliği görecekler. Yapay zekaya ne verirsen onu alırsın" ifadelerini kullandı.
"YÜREĞİR HALKI TEPKİLİ"
Yüreğir'de yetişmiş birçok sanatçının, iş adamının olduğuna dikkat çeken Demirçalı, "Türkiye'de çok ünlü sanatçılarımız, şairlerimiz, tarihçilerimiz, iş adamlarımız var. Yapay zeka Yüreğir'den özür dilemeli. Bir kere diledi, bir kere daha dilemeli. Bu duruma Yüreğir halkı tepkili" diye konuştu.
“YAPAY ZEKA SAÇMALADI”
Mahalle sakinlerinden Ahmet Yüksel, "Kötü insan her yerde vardır ancak buralarda hiçbir sıkıntı yok. Yasalar gerçek anlamda caydırıcı olsa bugün bu kadar olay olmaz. Yapay zeka saçmaladı. Toplumun bir kesimini genele mal etmek yanlıştır" diyerek düşüncelerini anlattı.
Yüreğir'in 19 Mayıs ve Başak mahallelerinde oturan gençler ise duruma tepki gösterip, ‘Allah'tan başkasına güvenmeyiz. Yapay zeka falan bilmeyiz, yapay zekaya inanan her şeye inanır. Gelip mahallelimizi görün" dedi.
