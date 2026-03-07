"Ben de yapabilirim" dedi, şehrin ilk kadın belediye şoförü oldu
07.03.2026 09:42
Kırıkkale'nin ilk kadın belediye şoförü Özlem Özcan Satılmış, hayalini gerçekleştirerek şoför koltuğuna oturdu. Satılmış, istedikleri takdirde kadınların her işi yapabileceklerini söyledi.
Kırıkkale Belediyesi bünyesinde çalışan Özlem Özcan Satılmış, şehrin ilk kadın belediye otobüsü şoförü. Çocukluk hayalini gerçekleştirerek direksiyon başına geçen Özcan, sabah saat 06:30'da otobüsüyle terminale gidiyor, yarım saat sonra da günün ilk seferine başlıyor. Sanayi mahallesi hattında görev yapan Özcan, her gün 8 saat direksiyon başında, ulaşım hizmeti sağlıyor.
"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTRDİM"
Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Özcan, şoförlüğe önce “E” ehliyeti alarak başladığını belirtti. İşinden yana mutluluğunu dile getiren Özcan, şöyle anlatıyor:
“Traktör sürüyordum ve çok seviyordum. Kendimi geliştirmek istedim. Kırıkkale Belediyesi'nin kadın otobüs şoförü alacağını duydum. ‘Ben de yapabilirim' dedim ve başardım. Çok mutluyum. Tüm kadınların da başarabileceğine inanıyorum. Yeter ki kendilerine güvensinler. Başaramayacakları hiçbir şey yoktur.”
