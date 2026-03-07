"Ben de yapabilirim" dedi, şehrin ilk kadın belediye şoförü oldu

Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Özcan, şoförlüğe önce “E” ehliyeti alarak başladığını belirtti. İşinden yana mutluluğunu dile getiren Özcan, şöyle anlatıyor:

“Traktör sürüyordum ve çok seviyordum. Kendimi geliştirmek istedim. Kırıkkale Belediyesi'nin kadın otobüs şoförü alacağını duydum. ‘Ben de yapabilirim' dedim ve başardım. Çok mutluyum. Tüm kadınların da başarabileceğine inanıyorum. Yeter ki kendilerine güvensinler. Başaramayacakları hiçbir şey yoktur.”