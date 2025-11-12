"Beyaz altın" hasadında sona gelindi, tarlada 25 liraya satılıyor

12.11.2025 09:41

Son Güncelleme: 12.11.2025 09:41

İHA

Hatay'ın bereketli toprakları olan Amik Ovası'nda 'beyaz altın' olarak bilinen pamukta son hasatlar yapıldı.

IHA

Amik Ovası'nda kuraklığın etkili olması ürünlerde verimin düşmesine neden oldu. 

IHA

Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hasan Çakır, 30 dönümlük pamuk tarlasında son hasadı yaptı. Bu yıl yağışların yetersiz olduğunu söyleyen Çakır, geçen aynı tarlada dönüm başına 150 kilogram pamuk alırken bu yıl ise 130 kilogram ürün aldığını belirtti. 

IHA

Pamuk hasadının ilk zamanlarında 30 TL fiyatı olduğunu ifade eden Çakır, hasadın son zamanlarında fiyatı geriye çekerek, pamuğu tarlada 25 TL'den sattıklarını söyledi.

IHA

Kuraklığın pamukta verimi etkilediğini dile getiren Hasan Çakır, "Zararlı böceklerden dolayı da verim düştü" dedi.

