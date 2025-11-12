"Beyaz altın" hasadında sona gelindi, tarlada 25 liraya satılıyor

Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hasan Çakır, 30 dönümlük pamuk tarlasında son hasadı yaptı. Bu yıl yağışların yetersiz olduğunu söyleyen Çakır, geçen aynı tarlada dönüm başına 150 kilogram pamuk alırken bu yıl ise 130 kilogram ürün aldığını belirtti.