Beyin sağlığından hafızayı güçlendirmeye kadar pek çok faydası var. Şifalı bitkinin hasadı başladı

K vitamini açısından zengin olan bitki; magnezyum, çinko ve bakır gibi hayati mineraller içeriyor. Adaçayında az miktarda antioksidan A, C ve E vitaminleri de bulunuyor. Ayrıca, başka bir antioksidan türü olan 160'tan fazla polifenol türü içeriyor.

Adaçayı; kanser riskinin azalması, hafızanın güçlenmesi ve beyin fonksiyonlarının iyileşmesi gibi faydalarla ilişkilendiriliyor. Bazı çalışmalar, adaçayının kötü kolesterolü (LDL) düşürdüğünü ortaya koyuyor.