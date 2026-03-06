Beyin sağlığından hafızayı güçlendirmeye kadar pek çok faydası var. Şifalı bitkinin hasadı başladı
06.03.2026
Son Güncelleme: 06.03.2026 09:56
Aydın'ın Didim ilçesinde adaçayı hasadı başladı. Bitki, ekonomik katkılarının yanı sıra genel sağlık üzerindeki faydalarıyla da dikkat çekiyor.
Didim Belediyesi ekipleri tarafından özenle toplanan adaçayları, işleme alındı ve doğal yöntemlerle adaçayı yağına dönüştürüldü.
Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay konuya ilişkin açıklamasında, "Toprağımızın değerini ortaya çıkaran üretim çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Adaçayı gibi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve işlenmesi, hem doğamıza uygun üretimi destekliyor hem de belediyemizin üretim kapasitesini artırıyor.''
Nane ailesinin bir üyesi olan bitki, genellikle küçük miktarlarda kullanılıyor. Bu ailenin diğer üyeleri arasında kekik, biberiye ve fesleğen bulunuyor.
Tıbbi kullanım tarihi, yüzyıllar öncesine dayanan adaçayı, toprak yüzeyinden 10-12 cm yukarıdan biçilerek hasat ediliyor. Daha sonra gölgede kurutuluyor. Yurt dışından da talep gören adaçayı, yalnızca ekonomiye sunduğu katkılarla değil, genel sağlık üzerindeki faydalarıyla da öne çıkıyor.
K vitamini açısından zengin olan bitki; magnezyum, çinko ve bakır gibi hayati mineraller içeriyor. Adaçayında az miktarda antioksidan A, C ve E vitaminleri de bulunuyor. Ayrıca, başka bir antioksidan türü olan 160'tan fazla polifenol türü içeriyor.
Adaçayı; kanser riskinin azalması, hafızanın güçlenmesi ve beyin fonksiyonlarının iyileşmesi gibi faydalarla ilişkilendiriliyor. Bazı çalışmalar, adaçayının kötü kolesterolü (LDL) düşürdüğünü ortaya koyuyor.
Adaçayının, plakları öldürmeye yardımcı olan antimikrobiyal etkileri olduğu da biliniyor. Adaçayı bazlı bir gargara kullanılan araştırma, bu gargaranın diş çürüklerine neden olan Streptococcus mutans bakterilerini başarıyla öldürdüğünü gözler önüne sermişti. Ancak yine de olası sağlık risklerine karşın düzenli tüketimine başlamadan önce bir sağlık profesyoneline danışmakta fayda var.
