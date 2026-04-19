Beyşehir'de yuvalar şenlendi, leylekler vadisi canlandı

Ayrıca belediye tarafından kurulan canlı yayın kameraları sayesinde leylekler günün her saatinde takip edilebiliyor. Vadideki ağaçların yanı sıra çevredeki elektrik direkleri üzerinde de çok sayıda leylek yuvası bulunuyor. Bölge adeta leylek kolonisine dönüşürken, doğaseverler için eşsiz görüntüler oluşuyor. Leylekler, Beyşehir'deki yuvalarında yaz mevsimi boyunca konaklayacak. Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte ise yeniden göç yolculuğuna çıkarak sıcak ülkelere dönecekler.