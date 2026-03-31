Bilgisayar oyununda tanıştı, hayatının aşkını buldu
31.03.2026 14:03
İHA
Çanakkaleli Sacit Uslu ile online savaş oyununda tanışan Filipinli Angela Narciza, Ezine ilçesinde Türk gelenek görenekleriyle dünyaevine girdi.
Online savaş oyunu üzerinden Filipinli Angela Narciza ile tanışan Türk Sacit Uslu, karşısında oyun oynayan kişinin başta erkek olduğunu düşündüğünü belirtti. Mesajlaşmalarda karşısındakinin kadın olduğunu öğrenince teyit etmek istedi ve Angela Narciza'dan sosyal medya hesabını istedi.
Filipinli Narciza'nın sosyal medya hesabını gören Uslu, fotoğraflarını görünce hoşlanmaya başladı. Filipinli Narciza ise başta bir ilişkiden yana olmasa da sohbetin devam etmesiyle o da hoşlanmaya başladı. İkili arasındaki bu durum bir süre sonra aşka dönüştü. Gözler, ne mesafe ne farklı kültürleri tanıdı. Birbirine aşık ikili, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Türk gelenek ve görenekleriyle evlendi.
Yabancı gelin Angela Narciza, tanışma hikayesini şöyle anlattı:
"Ona çok hızlı aşık oldum. Sosyal medya üzerinden mesajlaşmaya başladık. Daha sonra bana gitar çalarken bir videosunu attı, epey etkilendim. Tanıdıkça Türk insanlarını ve yemeklerini de çok sevdim."
Sacit Uslu ise hayatının aşkı hakkında şu ifadeleri kullandı:
“Geçmiş ilişkimden dolayı duygusal bir dönem yaşıyordum. O sırada bilgisayar oyunlarına sarmıştım. İşte o oyunda onunla tanıştım. Başta erkek sanıyordum. Sniper oynuyordu ve attığını vuruyordu, çok iyiydi. Oyun içinde arkadaşlık isteği gönderdim, ‘bro’ falan diyordum. Sonra dayanamadı ve bana ‘I am sis’ dedi, yani kadın olduğunu söyledi.
Başta inanmadım. Sosyal medya hesabını istedim, verdi. Oradan ekledim. Baktım güzel, çekik gözlü falan. Hoşlanmaya başladım ama başta bana pas vermedi.
Ben de fark ettim ki gitar çalıyor, resimlerinden görüyordum. Onu etkilemek için kendi gitar videolarımı gönderdim. Zamanla, o da yavaş yavaş benden etkilendi.”
Farklılıkları beraber aştıklarını belirten Uslu, "33 yaşındayım, bu nedenle annem evlenme kararımı memnuniyetle karşıladı. Angela'yı görünce daha da mutlu oldu. İngilizce ile anlaşıyoruz. Biraz Filipince de öğrendim. O da Türkçe öğrendi'' şeklinde konuştu.
YASAL UYARI
ÇANAKKALE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ÇANAKKALE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.