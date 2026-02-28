Bin 800 yıllık oldukları tahmin ediliyor. Hızlı tren güzergahında bulundu

İhbar üzerine Bilecik Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Yapılan teknik değerlendirmelerde küplerin yaklaşık bin 800 yıllık olduğu ve Bizans dönemine tarihlendirilebileceği belirtildi. Uzman personel gözetiminde titizlikle yerinden çıkarılan tarihi eserler, Osmaneli ilçesinde bulunan Hagios Georgios (Aya Yorgi) Kilisesi bahçesine taşınarak koruma altına alındı. Taşıma işlemi sırasında zarar oluşmaması için özel ekipman kullanıldı.