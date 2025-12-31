Bin 800 yıllık yapı şifalı çıktı. Suyunda magnezyum ve fosfor var

Çalışma şartlarının zorluğuna dikkat çeken Çevik, kazı ekibinin zaman zaman termal sudan yararlandığını belirtti.

Uzman isim, "Burası Roma döneminde şifalı bir su yapısıydı ve insanlar burada yüzüyordu. Biz de çamur içinde çalıştığımız için arkadaşlarımız zaman zaman bu suya girip temizleniyor, ardından kazıya devam ediyor'' dedi.

Vatandaşların bu sudan faydalanıp faydalanamayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çevik, "Şu anda yapının çevresi çitle çevrili, çünkü farklı kotlarda su derinliği var ve bu haliyle riskli'' şeklinde konuştu.