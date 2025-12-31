Bin 800 yıllık yapı şifalı çıktı. Suyunda magnezyum ve fosfor var
31.12.2025 07:32
Antalya'daki Myra Antik Kenti sınırlarında yer alan ve Roma döneminde inşa edildiği belirlenen termal yapının, ilk günkü işlevine kavuşturulması hedefleniyor.
Myra Antik Kenti ile Andriake arasında yer alan ve uzun yıllar Demre'nin eski sanayi bölgesi olarak kullanılan alanda bulunan antik su yapısındaki çalışmalar, sanayi faaliyetlerinin sona erdirilmesinin ardından hız kazandı. Alanın temizlenmesiyle birlikte, toprak altında kalan ve sürekli su alan yapı kademeli olarak ortaya çıkarılıyor.
Milattan sonra 2. yüzyıla tarihlendirilen Roma dönemi yapısının; magnezyum, demir, kükürt ve fosfor içeren zengin bir termal su kaynağı üzerine inşa edildiği belirlendi.
Bin 800 yıllık yapının, klasik antik hamam ya da anıtsal çeşme örneklerinden farklı olarak, çevresindeki sarnıçlar, su kanalları ve kemerlerle birlikte bütüncül bir şifalı su kompleksi olarak işlev gördüğü değerlendiriliyor.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, yapının bilimsel olarak uzun süredir bilindiğini ancak çevresindeki sanayi dokusu nedeniyle kazının yıllarca ertelendiğini belirtti.
Kazı alanının doğrudan aktif termal kaynaklar üzerinde yer alması nedeniyle çalışmaların büyük bölümünün suyla mücadele içinde geçtiğini vurgulayan Çevik, "Büyük pompalarla her gün suları tahliye ettik, gece yeniden doldu, sabah tekrar boşalttık'' dedi.
Çevik, ortaya çıkarılan mil duvarların korunması ve çevreden gelen yüzey sularının alanı yeniden doldurmaması için yapının çevresinin yaklaşık iki buçuk metre yüksekliğinde koruyucu bir engel duvarla çevrildiğini de sözlerine ekledi.
Yapının uzun yıllar literatürde "nymphaion" olarak tanımlandığını hatırlatan Prof. Dr. Çevik, kazılar ilerledikçe bunun yanlış olduğunun fark edildiğini söyledi.
Çevik, ‘’Plan tamamen ortaya çıktığında, bunun ne bir Roma hamamı ne de nymphaion olduğunu gördük. Bu, doğrudan özgün plan tipine sahip bir Roma dönemi termal yapısı ve bölgede benzeri yok'' şeklinde konuştu.
Yapının, "Burguç" olarak adlandırılan ve uzun yıllar şifa amacıyla kullanılan suların ana kaynağı olduğunu belirten Çevik, antik dönemde de aynı suyun değerlendirilmiş olmasının tesadüf olmadığını söyledi.
Kazılar sırasında biri büyük, biri küçük olmak üzere iki havuzun ortaya çıkarıldığını belirten Prof. Dr. Çevik, bu havuzların bir dönem mermer kaplı olduğunu ve kaplamaların bir bölümünün hala yerinde bulunduğunu aktardı.
ÇAMURDAN ÇIKIP ŞİFALI SUDA TEMİZLENİYORLAR
Çalışma şartlarının zorluğuna dikkat çeken Çevik, kazı ekibinin zaman zaman termal sudan yararlandığını belirtti.
Uzman isim, "Burası Roma döneminde şifalı bir su yapısıydı ve insanlar burada yüzüyordu. Biz de çamur içinde çalıştığımız için arkadaşlarımız zaman zaman bu suya girip temizleniyor, ardından kazıya devam ediyor'' dedi.
Vatandaşların bu sudan faydalanıp faydalanamayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çevik, "Şu anda yapının çevresi çitle çevrili, çünkü farklı kotlarda su derinliği var ve bu haliyle riskli'' şeklinde konuştu.
