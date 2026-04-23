''Bin tanrılı şehir'' olarak biliniyor. Gizemi hala çözülemedi

Görkemli oluşum, ''Bin tanrılı şehir'' olarak da anılıyor. Hititler, fethettikleri topraklardaki tanrıları da kendi panteonlarına dahil ettikleri için kent bazı kaynaklarda bu isimle biliniyor.

Hattuşa Antik Kenti, tarihteki ilk yazılı uluslararası barış antlaşması olan Kadeş Antlaşması'nın çivi yazılı tabletlerinin burada bulunması nedeniyle de ayrı bir önem taşıyor.