''Bin tanrılı şehir'' olarak biliniyor. Gizemi hala çözülemedi
23.04.2026 15:46
İHA
İlk barış antlaşmasının imzalandığı Hattuşa Antik Kenti, bundan tam 40 yıl önce UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı.
Anadolu’da yüzyıllar boyunca önemli bir merkez olan Çorum’un Boğazkale ilçesindeki Hititler’in başkenti Hattuşa Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınışının 40. yıl dönümü.
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Prof. Dr. Evrim Ölçer Özünel, bölgede Hititler'den beri devam eden geleneklerin yaşatılmaya da devam ettiğine vurgu yaptı.
Prof. Dr. Özünel, "Bu mekan UNESCO’nun dünya ve insanlığa barış getirme idealinin önemli bir temsilcisi. Barışla ilgili ilk anlaşma bu topraklardan çıktı. Ben bir uzman olarak Hattuşa’nın, Boğazkale’nin UNESCO idealleriyle bütünleşen nice 40 yılları kutlaması gereken bir mekan olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Görkemli oluşum, ''Bin tanrılı şehir'' olarak da anılıyor. Hititler, fethettikleri topraklardaki tanrıları da kendi panteonlarına dahil ettikleri için kent bazı kaynaklarda bu isimle biliniyor.
Hattuşa Antik Kenti, tarihteki ilk yazılı uluslararası barış antlaşması olan Kadeş Antlaşması'nın çivi yazılı tabletlerinin burada bulunması nedeniyle de ayrı bir önem taşıyor.
Şehri koruyan devasa surlar üzerinde Aslanlı Kapı, Kral Kapı ve Yerkapı gibi Hitit mimarisinin güçlü örnekleri yer alıyor.
''Kral Kalesi'' adıyla bilinen Büyükkale ise Hitit krallarının ikamet ettiği saray kompleksinin bulunduğu yüksek noktayı ifade ediyor.
Hattuşa kazılarında bulunan sfenksler, tabletler ve takılar ise Boğazköy Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
GİZEMLİ YEŞİL TAŞ
Hattuşa'da Büyük Tapınak’ın ortasında duran ve çevresindeki hiçbir yapıya benzemeyen yeşil kaya bloğunun gizemi de henüz çözülebilmiş değil. Tek parça olan bu taşın, halk arasında "dilek taşı" olduğuna inanılıyor. Bazıları ise taşın pozitif enerji yaydığını öne sürüyor.
Hakkında pek çok efsane bulunan taş, arkeologlar tarafından nefrit veya serpantin olarak tanımlanıyor. Ancak bölgede bu türden başka bir taş bulunmaması, soru işaretlerini gidermeye yetmiyor. Bazı teorisyenler, bunun uzaydan gelen bir meteorit parçası olduğunu iddia ediyor.
