Binbir emekle toplanıyor. Ağzını dikip satışa hazırlıyorlar

Hasat sırasında İHA'ya konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, depolarda halen 50 bin ton soğan olduğunu belirterek, "Kışlık soğanın kilogram fiyatı depolarda toptan 3-5 lira, seçilip soğana konan soğanlarda 6-8 lira bandında satılıyor. depolarda halen 50 bin ton soğan var. Şu anda hasadı yapılan soğanın bir dönüme maliyeti 35-40 bin lira. Şu anda çiftçimiz bu soğanı satacak, piyasaya sürecek ama henüz fiyat yok. Soğan 15 liranın üzerinde satılırsa çiftçimiz ancak buradan biraz para kazanacak" dedi.

Aşırı yağışların soğanda 'mildiyö' hastalığına da yol açtığını belirten Doğan, ilaçlamaların sürdüğünü anlatarak, "Şu an ovanın tamamında mildiyö hastalığı var. Çiftçimiz bu yıl soğan hastalıklı olmasın diye 10-12 defa ilaçlama yaptı. Bu soğan yazlık olduğu için depoya da giremeyecek. Nisan sonundan sonra soğan kabuk bağladığı için yurt dışına gönderilecek ancak bu soğanlar yurt dışına da gönderilemez, iç piyasada tüketilmek zorunda. Çiftçimiz şu anda fiyatını bilmeden soğanı piyasaya sürecek" diye konuştu.