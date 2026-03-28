Binlerce yıl önce oluştular. Bitlis'teki doğa harikaları keşfedilmeyi bekliyor
28.03.2026 23:23
İHA
Bitlis’in Güroymak ilçesindeki Nemrut Kalderası eteklerinde bulunan obsidyen taşları keşfedilmeyi bekliyor.
Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçe sınırlarının kesişim noktasında yer alan Nemrut Kalderası, jeolojik yapısı, doğal güzelliği ve keşfedilmeyi bekleyen gizemleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.
Bölge, hem bilimsel açıdan hem de görsel zenginliğiyle önemli bir doğal miras niteliği taşıyor. Bu zenginlikten payını alan yerlerden biri de Güroymak’ın Gölbaşı Beldesi. Nemrut Dağı'nın eteklerinde bulunan beldede yoğun şekilde görülen obsidyenler ve diğer doğal taşlar, doğa yürüyüşüne çıkanların ilgisini çekiyor.
Nemrut Krater Dağı’nın oluşum sürecinde meydana gelen ve "volkanik cam" olarak bilinen obsidyen taşları, tarih öncesi çağlardan günümüze uzanan önemli bir doğal miras olarak değerlendiriliyor.
Siyah ağırlıklı olmak üzere mor ve mavimsi tonlarda da görülebilen bu parlak taşlar, kırıldığında keskinleşen yapısıyla geçmişte kesici aletler ve süs eşyalarının yapımında kullanıldı. Günümüzde ise hem bilimsel araştırmalar hem de doğa turizmi açısından dikkat çekiyor.
Yüzeyde kolaylıkla görülebilen bu taşlar, fotoğraf tutkunları için de görsel bir şölen sunuyor. Uzmanlara göre, bölgede obsidyen dışında farklı mineral ve değerli taş oluşumlarının bulunma ihtimali de dikkat çekiyor.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan doğa gezgini Mehmet Okay, "Bu alanın jeoturizm kapsamında değerlendirilmesi, hem tanıtıma hem de yerel ekonomiye katkı sağlayabilir" dedi.
Obsidyen oluşumların kayıt altına alınması halinde, bölgenin alternatif doğa turizmi rotalarından biri haline gelebileceği belirtiliyor. Özellikle Gölbaşı çevresinde yoğunlaşan bu doğal mirasın, keşfedilmeyi bekleyen önemli bir potansiyel taşıdığı ifade ediliyor.
YASAL UYARI
BITLIS Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BITLIS Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.