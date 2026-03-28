Binlerce yıl önce oluştular. Bitlis'teki doğa harikaları keşfedilmeyi bekliyor

Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçe sınırlarının kesişim noktasında yer alan Nemrut Kalderası, jeolojik yapısı, doğal güzelliği ve keşfedilmeyi bekleyen gizemleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Bölge, hem bilimsel açıdan hem de görsel zenginliğiyle önemli bir doğal miras niteliği taşıyor. Bu zenginlikten payını alan yerlerden biri de Güroymak’ın Gölbaşı Beldesi. Nemrut Dağı'nın eteklerinde bulunan beldede yoğun şekilde görülen obsidyenler ve diğer doğal taşlar, doğa yürüyüşüne çıkanların ilgisini çekiyor.

Nemrut Krater Dağı’nın oluşum sürecinde meydana gelen ve "volkanik cam" olarak bilinen obsidyen taşları, tarih öncesi çağlardan günümüze uzanan önemli bir doğal miras olarak değerlendiriliyor.