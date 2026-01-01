Binlerce yıllık kalıntılarla dolu. Yılan Boynu Tepesi keşfedilmeyi bekliyor
Tunç Çağı'ndan Roma dönemine kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Yılan Boynu Tepesi, arkeolojik zenginliğiyle dikkat çekiyor.
Yozgat'ın doğusunda yer alan ve tarihi ipek yolu güzergahındaki stratejik konumuyla bilinen Saraykent ilçesi, önemli bir kültür mirasını taşıyor. İlçenin Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yılan Boynu Tepesi, bölgenin binlerce yıllık tarihini yüzeyindeki kalıntılarla gösteriyor.
Doğal kayalık bir alan üzerinde yükselen Yılan Boynu Tepesi, yaklaşık 250 metre çapındaki yerleşim alanıyla ilgi çekiyor. Yüzey araştırmalarında elde edilen seramik buluntular, tepenin Erken ve Orta Tunç Çağı, Demir Çağı ve Roma dönemlerinde aktif bir yerleşim yeri olarak kullanıldığına işaret ediyor.
Stratejik konumuyla antik çağlarda bir savunma veya gözetleme noktası olarak kullanıldığı tahmin edilen bölge, doğa yürüyüşü ve kültür turizmi meraklıları için ideal bir durak noktası oluşturuyor.
İlçe sakinlerinden Tahsin Doğan, ilk yerleşim alanının Yılan Boynu Tepesi eteklerinde olduğunu öne sürdü.
Doğan, tepenin tarihsel sürecini “Burası 1530'lu yıllarda Yılanlı Hüyük adıyla bilinirmiş. Bölgede Göcenler isimli bir aile kalmış. Bu aile, Osmanlı'da Kanuni dönemi sonrası ekinlik arazilere yerleşmiş” ifadelerini kullandı.
