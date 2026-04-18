Binlercesi Karadeniz'e bırakıldı. Kilosu 100 bin liraya alıcı buluyor
18.04.2026 09:32
İHA
Havyarının kilosu yaklaşık 100 bin TL'yi bulan mersin balıkları, Karadeniz'in sularıyla buluşturulacak.
Yumurtaları mersin murt ağacının meyvesine benzediği için mersin balığı adı verilen bu balıklardan 6. yıldan itibaren havyar üretimi gerçekleşebiliyor. Yavru balıkların Karadeniz ve bölgedeki akarsularla buluşması için anaç balıklardan sağım yapılıyor.
Yapay dölleme yoluyla çoğaltılan balıklar Amasya'da bir tesiste yetiştiriliyor. Geçen yıl üretilip havuzlarda büyütülen balıkların ise Karadeniz ile buluşması için geri sayıma geçildi. Takiplerinin yapılması için çip takılacak balıklar, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere kadar ulaşabiliyor.
Mersin balığının çok kıymetli bir tür olduğunu vurgulayan Amasya Valisi Önder Bakan, "Karadeniz'e bırakılmadan önce üzerlerine telefon numarası olan çip takılıyor. Bulgaristan, Romanya gibi Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerde yakalandığı zaman irtibat kuruluyor. İyi niyetli ve profesyonel balıkçılar bu konuda gayet başarılılar" diye konuştu.
‘’TUNA NEHRİ'NDE YOK OLMAYA BAŞLADI''
Türün üretiminin ülke ekonomisi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ise, "Mersin balığı Tuna Nehri'nde yok olmaya başladı. Dolayısıyla Karadeniz'e salınacak bu balıklar oradaki habitatın da devam etmesine katkı sağlayacak. İçinden siyah havyar çıkan bu balık, dünyanın çok önemli türlerinden" şeklinde konuştu.
Karadeniz'de büyüyen balıkların yumurtlama döneminde tekrar salındıkları yerlere geldiklerini anlatan İpek, "Bunun için alan lazım. Yeşilırmak Nehri ve diğer ırmakların içine girdiğinde 20 kilometre kat edip yumurtlaması gerekiyormuş" ifadelerini kullandı.
İpek, bu konuda üniversitelerle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da çalışmalar yapması gerektiğini dile getirdi.
Mersin balıkları yaklaşık 200 milyon yıldır dünya üzerinde bulunuyor. Biyoçeşitlilik bakımından oldukça değerli bir tür olan bu balık; Asya, Avrupa, Amerika'nın kuzey yarım küredeki deniz ve tatlı sularında yaşıyor. Günümüzde ağırlıklı olarak Karadeniz, Azak Denizi, Hazar Denizi ve bu denizlere dökülen akarsularda rastlanıyor.
YASAL UYARI
AMASYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AMASYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.