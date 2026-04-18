Binlercesi Karadeniz'e bırakıldı. Kilosu 100 bin liraya alıcı buluyor

Mersin balığının çok kıymetli bir tür olduğunu vurgulayan Amasya Valisi Önder Bakan, "Karadeniz'e bırakılmadan önce üzerlerine telefon numarası olan çip takılıyor. Bulgaristan, Romanya gibi Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerde yakalandığı zaman irtibat kuruluyor. İyi niyetli ve profesyonel balıkçılar bu konuda gayet başarılılar" diye konuştu.

‘’TUNA NEHRİ'NDE YOK OLMAYA BAŞLADI''

Türün üretiminin ülke ekonomisi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ise, "Mersin balığı Tuna Nehri'nde yok olmaya başladı. Dolayısıyla Karadeniz'e salınacak bu balıklar oradaki habitatın da devam etmesine katkı sağlayacak. İçinden siyah havyar çıkan bu balık, dünyanın çok önemli türlerinden" şeklinde konuştu.