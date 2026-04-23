Bir dönümden 300 kilo çıkıyor, aynı gün toplanması şart. Şampuan yapımında kullanılıyor
23.04.2026 11:40
İHA
Isparta'da gül sezonu için hazırlıklar başladı. Don riski beklemeyen üreticiler 13 bin ton rekolte hedefliyor.
Isparta'da yeni gül hasadı sezonu için hazırlıklar başladı. 23-28 Nisan tarihleri arasında mevcut verilere göre herhangi bir don tehlikesi öngörülmüyor. Geçen yıl zirai don sonucu 9 bin tona kadar rekoltede düşüklük yaşanırken, bu yıl yaklaşık 13 bin ton civarında rekolte bekleniyor.
Isparta Ziraat Odası Başkanı ve Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Müstahattin Can Selçuk, sezon boyunca yağışlı ve nemli hava koşullarının verimi doğrudan etkilediğini belirtti.
Selçuk, ‘‘Nisan ayı sonu itibarıyla Keçiborlu ve Ardıçlı'da gül sezonumuz başlar. Isparta gülü Rosa Damascena diye geçer'' şeklinde konuştu.
Havaların yağışlı gittiği dönemde bir dönümden alınan gülün 300 kilodan fazla olduğuna değinen Selçuk, "Fabrikada kazanlara vurulduğunda bu gülün 4 tonundan 1 kilogram gül yağı çıkar ama havalar verimli gittiğinde bu 2 ton 750 kiloya kadar inebilir'' dedi.
Selçuk, ‘''Gül yağı içerikli losyon, şampuan ve reçel gibi pek çok ürün burada üretiliyor ve alıcı buluyor'' ifadelerini kullandı.
Gülün çok hassas olduğuna değinen Selçuk, "Aynı gün toplanması gerekir. Bu yöntem ‘tor’' diye geçer. Bizim ürünler Türkiye ve dünya piyasasında talep görüyor. Özellikle yurt dışında, parfüm yapımında kullanılıyor'' şeklinde konuştu.
