Bir ekmekten 20 porsiyon çıkıyor. Geleneksel lezzete ilgi büyük, adını derin bir aşk hikayesinden alıyor

Lezzetiyle parmak ısırtan tatlının kısa sürede hazırlandığını belirten kadın girişimci Döndü Olgun, "Bu tatlının hikayesi genç kadının askere giden eşine duyduğu sevgiye dayanıyor. 'Unutma Beni' coğrafi işaretle tescillenmiş bir lezzetimizdir. Çok da ekonomik. Yapım aşamasında bayat ekmekler değerlendiriliyor'' dedi.

Besleyici tatlının tarifini büyüklerinden öğrendiğini ve sevilerek tüketildiğini ifade eden Arzu Keskin de "İnsanın yedikçe yiyesi geliyor. Bir köy ekmeğinden 20 porsiyon çıkabiliyor" diye konuştu.