Bir ekmekten 20 porsiyon çıkıyor. Geleneksel lezzete ilgi büyük, adını derin bir aşk hikayesinden alıyor
15.01.2026 13:12
İHA
Amasya'nın coğrafi işaret tescilli 'Unutma Beni' tatlısının ismi, şehirde dilden dile dolaşan bir aşk hikayesine dayanıyor.
Genç kadının askere giden eşine kendisini unutmaması için yaptığı tatlı, duygusal hikayesinin yanı sıra bayat ekmeklerin değerlendirilerek geleneksel bir geri dönüşüm örneği olmasıyla dikkat çekiyor.
Tatlının yapımında bayatlamış köy ekmeği, üzüm pekmezi ve ceviz kullanılıyor.
Pekmez bir miktar suyla tencerede kaynatılarak şerbet haline getiriliyor. Fırında kızartılan bayat ekmekler, aynı tencerede şerbetle ıslatıldıktan sonra üzerine ceviz dökülerek tepside servis ediliyor.
Lezzetiyle parmak ısırtan tatlının kısa sürede hazırlandığını belirten kadın girişimci Döndü Olgun, "Bu tatlının hikayesi genç kadının askere giden eşine duyduğu sevgiye dayanıyor. 'Unutma Beni' coğrafi işaretle tescillenmiş bir lezzetimizdir. Çok da ekonomik. Yapım aşamasında bayat ekmekler değerlendiriliyor'' dedi.
Besleyici tatlının tarifini büyüklerinden öğrendiğini ve sevilerek tüketildiğini ifade eden Arzu Keskin de "İnsanın yedikçe yiyesi geliyor. Bir köy ekmeğinden 20 porsiyon çıkabiliyor" diye konuştu.
YASAL UYARI
AMASYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AMASYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.