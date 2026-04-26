Bir günde üretip 3 bin TL'ye satıyor
26.04.2026 09:22
İHA
75 yaşındaki Ömer Solak babasından öğrendiği tahta beşik yapımını yıllardır sürdürüyor. Bir günde ürettiği beşikleri 3 bin TL'ye sattığını söyleyen Solak, çırak bulamamaktan dertli.
Hatay'ın Hassa ilçesi Katranlık Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Ömer Solak, tahta beşik yapımını babasından öğrendi ve ömrünü adadı.
Çocuklarını tahta beşik yaparak büyüten ve hayata kazandıran usta, şimdiyse mesleğin geleceği için çırak bulamamaktan dert yanıyor.
"3 BİN TL'DEN ALICI BULUYOR"
İlerleyen yaşına rağmen gelen talepleri geri çevirmeyen Solak'ın bir günde ürettiği tahta beşikler 3 bin TL ve 4 bin TL'den alıcı buluyor.
Solak tahta beşiklerin sağlıklı ve taşınması kolay olduğu için tercih edildiğini söylüyor, ancak artık çok talep görmediği için çırak bulamadığını anlatıyor.
"KİMSE ÖĞRENMEK İSTEMİYOR"
Ömer Solak, ürünleri ilerleyen yaşına rağmen bir günde yaptığını belirtiyor:
“Beşiklerimiz sağlıklı, salladıkça tıkırtısından bebek uyur. Beşiğin tamamının hepsinin yapımı bana ait. Ceviz, kavak ve kasnak ile yapıyorum. Kışın sıcak olur ve sağlıklı olur. Beşiklerin fiyatı; 3 bin TL ve 4 bin TL. 70 yaşını geçtim, babamdan öğrendim hala devam ediyorum.”
"Unutulmaya yüz tuttuğu için kimse öğrenmek istemiyor. Taşınması kolay, araba arkasına ve kanepe altına sığar. Yer meşguliyeti az ve her yere gider."