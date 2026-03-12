Bir günde yıkılmıştı. Avcılar'daki cami 7 yıldır akıbetini bekliyor
12.03.2026 16:49
İHA
Avcılar'da 29 Eylül 2019 yılında meydana gelen Silivri merkezli depremde hasar aldığı gerekçesiyle bir günde yıktırılan cami, akıbetini bekliyor.
İstanbul Marmara Denizi Silivri Açıklarında 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin minaresi yıkılmıştı.
Yapılan incelemenin ardından, caminin binası risk oluşturduğu gerekçesiyle yıkıldı ve yerine yerine yenisinin yapılacağını belirtildi. Aradan geçen 7 yılın ardından caminin yaptırılmaması dikkat çekti.
Çevrede yaşayan bir vatandaş cami ile ilgili olarak, "Cami yapılması güzel olur. Ben yaşlı bir insanım. Sürekli burada namaz kılıyordum" dedi.
Konuyla ilgili konuşan Osman Çakır isimli vatandaş ise "Ben de bilemiyorum. Bu cami yıkıldığında ben memleketteydim. Neden yapmıyorlar bilemiyorum" diye konuştu.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.