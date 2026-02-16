Bir haftadır bolluk var. Almak için sıraya girdiler

Şu anda da tezgahtaki yerini aldı. Genelde Bolu halkı daha çok hamsi ve palamut sevdiği için ona rağbet gösteriyor. Tezgahta o balıklar revaçta. Diğer balıklar onlar kadar satılmıyor. Hamsiye göre biraz daha az satılıyorlar" şeklinde konuştu.