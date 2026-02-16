Bir haftadır bolluk var. Almak için sıraya girdiler
16.02.2026 15:38
İHA
Bolu'da halk pazarındaki balık tezgahlarında bir haftadır hamsi bolluğu sürerken, vatandaşlar hamsi almak için sıraya girdi.
Bir haftadır tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanırken, vatandaşlar fiyatı 200 liraya düşen hamsiye rağbet gösterdi. 40 yıldır balıkçılık yapan Engin Yıldız, tezgahlarda hamsi ve palamut balığının revaçta olduğunu ifade etti. Pazar tezgahlarında balık fiyatlarının ise kilogram başına, hamsi 200 lira, istavrit 200 lira, mezgit 200 lira, uskumru 250 liradan alıcıyla buluştuğu belirtildi.
Hamsinin bir haftadır tezgahta olduğunu ve son 4-5 günde daha çok bollaştığını ifade eden Engin Yıldız, "Aşağı yukarı 3 gündür İğneada tarafında hamsicilik var. Karadeniz'in doğu bölgesinde bu sezon balıkçılık bitti. Bir boşluk vardı o konuda. 4-5 gündür hamsi bollaştı.
Şu anda da tezgahtaki yerini aldı. Genelde Bolu halkı daha çok hamsi ve palamut sevdiği için ona rağbet gösteriyor. Tezgahta o balıklar revaçta. Diğer balıklar onlar kadar satılmıyor. Hamsiye göre biraz daha az satılıyorlar" şeklinde konuştu.
YASAL UYARI
BOLU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BOLU Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.