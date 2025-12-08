"Bir mesleğin olsun" öğüdüyle başladı. Ayakkabılara ömür katıyor
Gaziantep'te 5 metrekarelik dükkanında 30 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Cengiz Canbay, çocuk yaşta öğrendiği mesleği ile ailesinin geçimini sağlıyor.
Babasının, “Bir mesleğin olsun” öğüdü ile mesleğe başlayan 57 yaşındaki Cengiz Canbay, çıraklıktan kalfalığa yükseldi, kalfalıktan sonra da 1996 yılında kendi ayakkabıcısını açtı. 12 yaşında kalfa olarak mesleğe başlayan Canbay, 45 yıldır bu meslekten ekmeğini kazanıyor ve işini büyük bir mutlulukta yapıyor.
YENİSİ ALMAK YERİNE TAMİR ETTİRENLERİN UĞRAK NOKTASI
Yeni ayakkabı almak yerine eskisini tamir ettirmeye getiren vatandaşların uğrak noktası olan Canbay,
"Çocukluktan beri ayakkabıcılığın içindeyiz. Yani 45-50 yıldan beri bu işin içindeyiz. İmalatta çalıştık, mağazacılık yaptık ve sonunda tamirciliğe döndük. İşimiz hamdolsun oluyor. İnsan dürüst ve temiz olduktan sonra müşteri geliyor ve hamdolsun bir ekmeğimiz çıkıyor" dedi.
"AYAKKABILARA ÖMÜR KATIYORUZ"
Müşterilerinin orta gelirlere sahip olduğunu söyleyen Canbay, "Zengin ve elit kesimin bize gelip ayakkabı tamiri yaptıracak bir hali yok, yaptırmazlar. Çünkü adamın ayakkabısı çok, tamirata sıra gelmez. Bize gelen fakir kesim ve gerçekten de maddi durumları yoktur. ‘Ayakkabının biraz daha ömrünü uzatabilir miyiz' diyerek bize geliyorlar. Biz de 3-5 ay veya bir sene daha ayakkabının ömrünü uzatıyoruz" şeklinde konuştu.
Ayakkabı tamirciliğinde artık çırak yetişmediğini aktaran Canbay, "Çırak yok. Çırak artık bitti. Bir de bizim sanatları beğenmiyorlar. Herkes çocuğunu okutmaya bakıyor. Herkes masa başında iş sahibi olmak istiyor. O da hayali bir şey. Yani herkes okuyacak diye bir kaide yok. Herkes okursa meslekleri kim yapacak? Anneler, babalar çocuklarını sanata koysun. Kasap etsin, ayakkabıcı etsin, sucu etsin, araba tamircisi etsin, fırıncı etsin. Bu meslekler önemli ve bu mesleklerde ustalar lazım" diye konuştu.
