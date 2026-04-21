Bir zamanlar keçiler otluyordu. Yağışlarla beraber tamamen doldu
21.04.2026 15:42
Son Güncelleme: 21.04.2026 15:48
DHA
Bursa’da kuraklık nedeniyle koyun ve keçilerin otladığı, derin çatlakların kapladığı Demirtaş Barajı tamamen doldu.
Kentte Ballıkaya Deresi’nde 1977-1983 yılları arasında tarımsal sulama amacıyla inşa edilen Demirtaş Barajı, son yılların en zorlu dönemini geride bıraktı.
Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle su seviyesinin dip noktaya ulaştığı barajda, bir dönem suların çekildiği alanlarda yarıklar oluşup, bölge meraya dönmüştü.
Uludağ’ın eteklerinden gelen kar suları ve bahar aylarındaki etkili sağanaklar, baraj havzasını kısa sürede eski haline döndürdü.
2 bin 160 hektarlık tarım arazisinin su ihtiyacını tek başına karşılayan Demirtaş Barajı'nın suyla dolu hali, havadan görüntülendi.
Yaz aylarının gelmesiyle hava sıcaklıklarının yükseleceğine dikkat çeken Doç. Dr. Efsun Dindar, su tasarrufu çağrısında bulundu.
Özellikle tarımsal sulamada suyun dikkatli kullanılması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Dindar, "Su seviyelerindeki artış, suyu nasıl kullandığımıza bağlı değişkenlik gösterebilir. Suyun varlığı çoğu zaman yanlış kullanılmayla yok olmaya başlayabilir'' diye konuştu.
YASAL UYARI
BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.