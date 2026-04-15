Bizans taşından İslam sanatına: Çivisiz cami 800 yıldır tarihe meydan okuyor
15.04.2026 13:30
Isparta'daki 1219 yılında yapılan Afşar Cami; mimarisi, özgün yapısı ve geçmişiyle bölgenin kültürel mirasları arasında yer alıyor.
Afşar köyünün kültürel mirası cami 13'üncü yüzyılın başında yapılarak, planlı yapısı ve tek şerefeli silindirik minaresiyle öne çıkıyor. Minarenin şerefe altındaki mukarnas (İslam sanatının yapılarındaki geometrik bir bezeme şekli) süslemeler, yapının estetik tarafını da gösteriyor.
Afşar Cami'nin iç mekanı, taş kaideler üzerine oturan 12 ahşap sütunla ayrılıyor. Sütunların bir bölümünde ahşap başlıklar bulunurken yuvarlak mihrap ile de minberin özgünlüğünün korumasıyla dikkat çekiyor.
Caminin giriş kapısının üzerinde yer alan Bizans dönemine ait mermer yapı taşının devşirme malzeme olarak kullanılması da caminin tarihi zenginliğine işaret ediyor.
ÇİVİSİZ CAMİ
Köyün muhtarı Süleyman Kaya, camiyi anlatırken geçmiş dönemlerde Afşar beyleri ve Bizanslıların bu bölgede yaşadıklarına dair bilgiler olduğundan söz etti.
Köyün imamı ise tarihi caminin Selçuklu mimarisini yansıttığını ve caminin çivisiz inşa edilmesinin, caminin en dikkat çekici ayrıntısı olduğunu vurguladı.
FETİH ANISINA YAPTIRILDI
Afşar köyü sakinlerinden Burhan Özcan ise, bazı tarihçilerin aktardıklarına göre bölgenin Hamitoğulları egemenliğinde bulunduğunu ve daha sonra Eşrefoğlu Mehmet Bey tarafından fethedildiğini anlattı.
Özcan, yine bazı tarihçilerin ifadelerine göre de Afşar Cami'nin de bu fetih anısına yaptırıldığını aktardı.
Özan, caminin yapımında kokulu çam ağacının kullanıldığını belirtirken, özellikle yağışlı havalarda bu kokunun daha yoğun hissedildiğini belirtti.
