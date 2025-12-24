Böcek yumurtalarını gelir kapısına dönüştürdü, fiyatı 750 liradan başlıyor
24.12.2025 15:26
Hatay'da ipek böceği yetiştiriciliği yapan depremzede vatandaş, doğal ürünlerle tasarladığı kıyafet ve aksesuarları satarak geçimini sağlıyor.
59 yaşındaki Emel Duman, yerel böcek ırkı olan "Hatay sarısı"nın yumurtalarını kullanarak ipek üretimi yapıyor. 6 Şubat 2023'teki depremler sonrasında da işine ara vermeden devam eden kadın girişimci, bahçesinde yetiştirdiği doğal ürünlerle ipekten şal, eşarp ve kıyafetler tasarlıyor.
Duran; papatya, sardunya, gül ve ahududu gibi bitkilerin yapraklarını kumaşlara desen vermek için kullanıyor. Lahana, havuç, dut ve böğürtlen gibi malzemeleri kaynatarak elde ettiği doğal boyalarla ise ürünlerini renklendiriyor.
Duman’ın el emeğiyle ürettiği kıyafetler ve aksesuarlar, büyüklüğüne göre 750 ila 5 bin 500 TL arasında satışa sunuluyor.
Yönteminin zahmetli olduğunu belirten Duman, tasarımlarına renk ve desen eklerken mevsimsel ürünlere öncelik verdiğini söyledi. Duman, ‘’Özellikle kimyasal maddelere alerjisi olan müşterilerimiz, bu ürünleri tercih ediyor'' dedi.
Duman, "Kumaşın dokunması, yıkanması, renklendirilmesi ve üzerine yaprakların yerleştirilmesi gibi işlemlerin her biri birer gün alıyor. Yani bir ürünün yapımı, yaklaşık bir hafta sürüyor'' dedi.
Günde en az 16 saat çalıştığını belirten Duman, bunu iş olarak görmediğini, aksine kendisine terapi gibi geldiğini anlattı.
Deprem sürecinin oldukça ağır geçtiğini aktaran Duman, bu iş sayesinde ruh sağlığının daha hızlı iyileştiğini de sözlerine ekledi.
