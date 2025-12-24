Böcek yumurtalarını gelir kapısına dönüştürdü, fiyatı 750 liradan başlıyor

Duran; papatya, sardunya, gül ve ahududu gibi bitkilerin yapraklarını kumaşlara desen vermek için kullanıyor. Lahana, havuç, dut ve böğürtlen gibi malzemeleri kaynatarak elde ettiği doğal boyalarla ise ürünlerini renklendiriyor.

Duman’ın el emeğiyle ürettiği kıyafetler ve aksesuarlar, büyüklüğüne göre 750 ila 5 bin 500 TL arasında satışa sunuluyor.