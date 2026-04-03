Bolu'da dördüz kuzu doğdu. Sahipleri her birine torunlarının ismini verecek

03.04.2026 11:29

Son Güncelleme: 03.04.2026 12:59

Bolu'da küçükbaş hayvancılıkla ilgilenen Demir çiftinin kuzuları dördüz doğurdu. Çift mutluluklarını dile getirirken bunun sebebinin "iyi bakım" olduğunu söyledi.

Seben ilçesine bağlı Güneyce köyünde hayvancılıkla uğraşan Ahmet Demir'e ait merinos cinsi koyun dördüz doğurdu.

 

Yavruların ilk sütünü ise, biberonla Ahmet Demir'in eşi Necmiye Demir verdi.

İYİ BAKIM, SAĞLIKLI BESLENME

Uzun yıllardan beri küçükbaş hayvan yetiştiren Demir, geçen yıl 7 koyununun üçüz doğurduğunu ve ilk kez dördüz kuzuları olduğunu söyledi. Demir, bunun sebebinin ise hayvanlara iyi bakmak ve sağlıklı beslendirmek olduğunu anlattı.

Demir, dördüzlerin ve annenin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve yavruların şu an için annelerini emememesinden dolayı kendilerinin beslediklerini anlattı. Mutluluklarını da ayrıca dile getirdiler.

TORUNLARININ İSMİNİ VERECEK

Necmiye Demir ise ilk kez dördüz kuzu gördüklerini ve bu durum karşısında da güzel duygular yaşadıklarını dile getirdi. Demir, dördüzlere henüz isim vermediklerini ve torunlarının isimlerini dördüz kuzulara takmayı düşündüklerini de ekledi.

