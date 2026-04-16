Bolu'da saniyelerle yarış. Market sahibi bir hamleyle ölümü teğet geçirdi, kendi oğlunu da kurtarmış

Oğlunun nefes borusuna elma parçası takıldığında da onu aynı yöntemle kurtardığını anlatan Sevim, "Kendi oğlumun nefes borusuna da elma parçası takılmıştı. Onu da aynı şekilde çıkarmıştım. Daha önceden almış olduğum eğitimler sayesinde Heimlich manevrasını biliyordum. O an çocuğumuzu kendi evladımız gibi gördüm. Onların başına da gelebilir. Dışarıda başka birisi görebilir. Sağlık durumu iyi olduğu için Allah'a şükrediyoruz" diye konuştu.

İlk yardımın temel bilgilerini herkesin bilmesi gerektiğini vurgulayan Sevim, "İlk yardımın temel bilgilerini bilmemiz gerekiyor. Bunların da eğitimi okul çağında verilmesi gerekiyor çünkü bu herkesin başına gelebilir. Bir anlık durum" ifadelerini kullandı.