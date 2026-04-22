Boş araziler doldu taştı, üretimi her geçen gün artıyor

Dünyada en çok badem üretilen ülkeler arasında ilk 5'te yer alan Türkiye'de 2025 yılı verilerine göre 126 bin 372 ton badem üretildi. Türkiye'de ise zirvede Adıyaman yer alıyor. Adıyaman'da geçen yıl yaklaşık 30 bin ton badem üretildi.

Daha önce badem üretiminin yapılmadığı ve Türkiye'de en çok Antep fıstığı ağacının bulunduğu Şanlıurfa ise son yıllarda bademe yöneldi. Özellikle Hilvan ilçesindeki boş araziler, badem ağaçlarıyla dolup taştı. Bu da üretime yansıyarak Adıyaman'ın ardından 2'nci sıraya yükselmelerine neden oldu.