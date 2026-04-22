Boş araziler doldu taştı, üretimi her geçen gün artıyor
22.04.2026 11:08
İHA
Türkiye'de Antep fıstığının en çok yetiştirildiği il olan Şanlıurfa, badem üretiminde de adından söz ettirmeye başladı.
Dünyada en çok badem üretilen ülkeler arasında ilk 5'te yer alan Türkiye'de 2025 yılı verilerine göre 126 bin 372 ton badem üretildi. Türkiye'de ise zirvede Adıyaman yer alıyor. Adıyaman'da geçen yıl yaklaşık 30 bin ton badem üretildi.
Daha önce badem üretiminin yapılmadığı ve Türkiye'de en çok Antep fıstığı ağacının bulunduğu Şanlıurfa ise son yıllarda bademe yöneldi. Özellikle Hilvan ilçesindeki boş araziler, badem ağaçlarıyla dolup taştı. Bu da üretime yansıyarak Adıyaman'ın ardından 2'nci sıraya yükselmelerine neden oldu.
Badem yetiştiriciliği yapılan alanı 70 bin dekara ulaşan Şanlıurfa, Mersin'i geride bırakarak ülkedeki badem yetiştirme alanının yüzde 10'una sahip oldu. Toplam 136 bin dekar alanda 1 buçuk milyonu meyve veren olmak üzere 2 buçuk milyon badem ağacının varlığı tespit edilen Şanlıurfa'da geniş ve verimli araziler üretim alanının her geçen gün artmasını sağlıyor.
Yaklaşık 22 bin dönümlük badem yetiştirme alanına sahip olan kırsal İlhan Mahallesinde, kuru tarım yerini tamamen badem üretimine bıraktı. Buğday, arpa, mercimek gibi hububat ürünlerinden yeterli verimi alamayan mahalleli, çözümü badem ekiminde buldu.
Mahalle Muhtarı Mahmut İlhan, ağaçların yağış olmadan da yetişebildiğini söyledi. Üretici Abdullah İlhan ise ‘’Bizim köye badem ekilme sebeplerinden biri de erken verim elde edilmesidir" dedi.
Apaydın Mahalle Muhtarı Hüseyin Çakmak, "Bizim bölge susuz olduğu için buğday ve arpa ekimini bıraktık, badem ve fıstığa yöneldik'' şeklinde konuştu.
YASAL UYARI
ŞANLIURFA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ŞANLIURFA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.