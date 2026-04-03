Boş barajlar doldu. Bu yıl için su kaynakları yeterli seviyede
03.04.2026 13:00
AA
Manisa'da yıl başından bu yana etkili olan yağışlar kentteki barajların doluluk oranlarını artırdı.
Verimli arazileriyle tarım ve üretim sanayisinde önemli bir yere sahip Manisa, bazı tarım ürünlerinde Türkiye'de lider, bazıların da ise ilk sıralarda yer alıyor.
Çok sayıda çiftçinin emeğiyle yetiştirilen tarımsal ürünler, iç pazarla beraber yurt dışı pazarında da talep görüyor.
Bu kapsamda tarımsal gücünün sürekliliği ve verim açısından da Manisa'nın su kaynaklar ayrı bir değer taşıyor.
BOŞ BARAJLAR DOLDU
Manisa'nın barajları 2026 yılına bir kısmı boş bir kısmı ise kısmen dolu bir oranla girdi. Ocak-nisan dönemindeki yağışların ardından ise yeniden hayat buldu.
Devlet Su İşleri 2'nci Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, Manisa'nın en büyük barajı Demirköprü, 2026'ya susuz giren barajlar arasında yer aldı. Yağışlar, geçen yılın mart ayının sonunda yüzde 10 seviyesinde olan barajın doluluk oranını yüzde 65 oranına çıkarttı.
Dönem dönem Manisa arazilerinin sulanmasında kullanılan Gördes Barajı da 2026'ya susuz giren barajlar listesinde. Barajdaki doluluk oranı martın sonunda ise yüzde 33'e çıktı. Barajın geçen yıl aynı dönemdeki doluluğu yüzde 5 olarak kaydedilmişti.
Sulama amaçlı Afşar Barajı'nda aralık ayı sonunda yüzde 26 olan doluluk oranı yüzde 91'e çıktı. Güveli, Kuzuköy, Kılavuzlar, Ayvaalan, Durhasan ve Sayık göletleri de bu süreçte tamamen doldu.
"DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A ULAŞMIŞ DURUMDA"
Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Altındağ, Manisa'nın önemli bir tarım kenti olduğunu, birçok ürün yetiştiğini söyledi.
Geçmiş yıllarda Manisa'nın kuraklıkla mücadele ettiğini ifade eden Altındağ, "Son 4-5 yıldır hasretini çektiğimiz yağmurlar sayesinde bugün itibarıyla ilimizdeki bazı barajlarımızın doluluk oranı yüzde 90 seviyelerine ulaşmış durumda. Bazı barajlarımızda ve küçük göletlerimizde de tahliyeler yapılmaya başlandı. Göletlerimiz tamamen doldu" dedi.
SU KAYNAKLARI YETERLİ
Altındağ, barajların doluluk seviyesi sayesinde bu yıl su sorunun yaşanmayacağının altını çizdi. Tüm sulama sahalarına yetecek suyun olduğunu ve yer altı su seviyelerinin de yükseleceğini belirten Altındağ, öncdeki dönemlerde sulama sahalarına 10-15 gün su verildiğini, şimdi ise 1-2 ay su verebileceklerini öngördü.
Altındağ, aşırı yağmurların ardından taşkın nedeniyle bazı tarım arazilerinin su altında kalmasının zarara neden olduğunu, buralarda üretimde gecikmeler yaşanacağını da ekledi.
YASAL UYARI
MANISA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MANISA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.