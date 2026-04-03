Boş barajlar doldu. Bu yıl için su kaynakları yeterli seviyede

Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Altındağ, Manisa'nın önemli bir tarım kenti olduğunu, birçok ürün yetiştiğini söyledi.

Geçmiş yıllarda Manisa'nın kuraklıkla mücadele ettiğini ifade eden Altındağ, "Son 4-5 yıldır hasretini çektiğimiz yağmurlar sayesinde bugün itibarıyla ilimizdeki bazı barajlarımızın doluluk oranı yüzde 90 seviyelerine ulaşmış durumda. Bazı barajlarımızda ve küçük göletlerimizde de tahliyeler yapılmaya başlandı. Göletlerimiz tamamen doldu" dedi.

SU KAYNAKLARI YETERLİ

Altındağ, barajların doluluk seviyesi sayesinde bu yıl su sorunun yaşanmayacağının altını çizdi. Tüm sulama sahalarına yetecek suyun olduğunu ve yer altı su seviyelerinin de yükseleceğini belirten Altındağ, öncdeki dönemlerde sulama sahalarına 10-15 gün su verildiğini, şimdi ise 1-2 ay su verebileceklerini öngördü.

Altındağ, aşırı yağmurların ardından taşkın nedeniyle bazı tarım arazilerinin su altında kalmasının zarara neden olduğunu, buralarda üretimde gecikmeler yaşanacağını da ekledi.