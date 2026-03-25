Boynu büyük duruşuyla dikkat çekiyor. Bu çiçeği koparmanın cezası 577 bin TL
25.03.2026 10:16
İHA
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin birçok ilinde çıkan ters laleler, nesli tükenme tehlikesi altında bulunması nedeni ile koruma altında tutuluyor.
İlkbaharın müjdecisi ters laleler açtı. Çiçeği koparmanın cezası ise geçtiğimiz yıl 577 bin olarak belirlenmişti.
Türkiye'de 20'si endemik 43 ters lale türü bulunuyor. Çermik ilçesinde her yıl mart ayında çıkan ters laleler, yöre halkı tarafından korunuyor.
Soğuk hava koşullarında yaprakları donabilen ters laleler, güneşi gördükleri anda yeniden büyümeye devam ediyor.
Çiçekleri, bilindik lalelerden farklı olarak yere doğru bakıyor ve değişik renk seçenekleriyle dikkat çekiyor. Doğada genellikle turuncu veya kırmızı renklerde bulunurken, taç şeklinde yaprakları çiçeklerin üzerinde yer alıyor.
Her dalında genellikle altı çiçek taşıyan bitkinin boyu 80 santimetreyi buluyor. 15 gün arayla sıvı gübre uygulanması, çiçeklerin daha canlı görünmesine katkı sağlıyor. Genellikle sonbaharda dikilen ters lale, dikim yapılacak toprağın günler önce havalandırılmasıyla daha sağlıklı gelişiyor.
Bazı yörelerde hüznü temsil ettiğine inanılan bitki, boynun büyük duruşu nedeniyle ‘’Ağlayan gelin'' adıyla da biliniyor.
Kutsiyetle de ilişkilendirilen bu endemik çiçek, özellikle Hz. İsa, Meryem Ana ve Kerbela gibi dini ve kültürel bağlamlarda ilişkilendiriliyor. Veda ve derin duyguların ifadesi olarak mezarlıklara dikilen ters lale, gözyaşının sembolü olarak da kabul görüyor.
YASAL UYARI
DIYARBAKIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DIYARBAKIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.