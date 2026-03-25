Boynu büyük duruşuyla dikkat çekiyor. Bu çiçeği koparmanın cezası 577 bin TL

Bazı yörelerde hüznü temsil ettiğine inanılan bitki, boynun büyük duruşu nedeniyle ‘’Ağlayan gelin'' adıyla da biliniyor.

Kutsiyetle de ilişkilendirilen bu endemik çiçek, özellikle Hz. İsa, Meryem Ana ve Kerbela gibi dini ve kültürel bağlamlarda ilişkilendiriliyor. Veda ve derin duyguların ifadesi olarak mezarlıklara dikilen ters lale, gözyaşının sembolü olarak da kabul görüyor.