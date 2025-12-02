Boynuna batan tel engelli bıraktı, 24 yıldır yürüme hayali kuruyor
02.12.2025 10:28
İHA
Adana'da 30 yaşındaki Okan 6 yaşındayken bahçede oynadığı sırada boynuna batan bir tel nedeniyle bedensel ve zihinsel engelli hale geldi.
Adana'nın Feke ilçesinde esnaflık yapan Ali ve eşi Hacer Ersin çiftinin en büyük çocuğu Okan (30), 24 yıl önce yaşanan talihsiz bir kaza nedeniyle bedensel ve zihinsel engelli kaldı.
İlçeye bağlı Gaffaruşağı Mahallesi'nde 6 yaşındayken bahçede oyun oynadığı sırada boynuna batan tel ile yürüyemez hale gelen Okan şimdi bağımlı olduğu yatığının yanındaki pencereden dışarıyı izleyerek, hayata tutunuyor.
PENCEREDEN DIŞARIYI İZLEYEREK HAYATA TUTUNUYOR
Yıllarca oğlunu sırtında taşıyarak ona dışarıda hava aldırmaya çalıştığını belirten Anne Hacer Ersin, oğlunu mutlu görmenin kendini teselli ettiğini söyleyerek ulaşım ve sosyal yaşam imkânlarının kısıtlı olduğunu anlattı.
"KEŞKE TEDAVİ İMKANI OLSA"
2'si asker 3 oğlu olduğunu belirten Hacer Ersin, "Okan 6 yaşından sonra engelli oldu. Köy hayatında ulaşım ve kilo sorunları bizi çok zorluyor ama onunla olmak benim yaşama sevincim. Keşke tedavi imkânı olsa ama yok. 22 yaşına kadar hep sırtımda taşıdım. Şimdi 4 kişiyle zor kaldırıyoruz. Torunlarım parka gideceğim dediğinde Okan üzülüyor, hırçınlaşıyor" dedi.
"YÜRÜMEK İSTİYORUM"
Yatağa bağımlı yaşayan Okan Ersin, en büyük keyfinin oyuncakları olduğunu söyledi. Ersin “Jandarma ve polis arabaları gelince çok seviniyorum. En çok kamyon ve kepçe seviyorum. Annemle oturup televizyon izliyorum. Yürümek ve gezmek istiyorum” diyerek konuşmayı sonlandırdı.
