Boynuna batan tel engelli bıraktı, 24 yıldır yürüme hayali kuruyor

2'si asker 3 oğlu olduğunu belirten Hacer Ersin, "Okan 6 yaşından sonra engelli oldu. Köy hayatında ulaşım ve kilo sorunları bizi çok zorluyor ama onunla olmak benim yaşama sevincim. Keşke tedavi imkânı olsa ama yok. 22 yaşına kadar hep sırtımda taşıdım. Şimdi 4 kişiyle zor kaldırıyoruz. Torunlarım parka gideceğim dediğinde Okan üzülüyor, hırçınlaşıyor" dedi.