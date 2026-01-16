Bozkırın ortasında bir orman yarattılar. 56 yıldır görenleri büyülüyor
Kars'ta Doğu Ekspresi'nin en ikonik duraklarından biri olan tarihi Benliahmet Tren İstasyonu, yöre halkı tarafından ''Bozkırın ortasında bir vaha'' olarak tanımlanıyor.
Kars’ın Selim ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından 56 yıl önce dikilen 20 bin çam ağacı, bugün devasa bir ormana dönüşerek bölgenin dondurucu soğuğunda adeta bir yaşam koridoru oluşturuyor.
TCDD çalışanı Bayram Karahan tarafından bakımı yapılan alan, çevresindeki sonsuz beyaz düzlüklerin aksine yoğun çam dokusuyla bölgeye hayat veriyor.
Benliahmet Tren İstasyonu, sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda Türkiye'nin en estetik demiryolu manzaralarından birini sunuyor.
Turistik Doğu Ekspresi'nin de geçtiği bu güzergah, deneyimleyen yolculara unutulmaz anlar yaşatıyor.
Benliahmet İstasyonu'ndaki çamlık alan, rüzgarı kesen yapısıyla kışın en sert günlerinde bile kuşlar ve diğer hayvanlar için sığınak görevi görüyor. İstasyonun sessizliği, sadece uzaklardan gelen tren düdüğü ve ağaç dallarından süzülen karın sesiyle bozuluyor.
Yöre halkının "Bozkırın ortasında bir vaha" dediği bu bölge, son yıllarda kış turizminin yükselen yıldızı haline geldi. Ağaçların karla kaplı görüntüsü, profesyonel çekimler için doğal bir stüdyo konforu sunuyor.
Benliahmet Tren İstasyonu, 1913 yılında inşa edildi. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Kars'ın Türkiye'ye verilmesiyle, 1962 yılında raylar standart hat açıklığı ile değiştirildi.
