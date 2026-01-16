Bozkırın ortasında bir orman yarattılar. 56 yıldır görenleri büyülüyor

Benliahmet İstasyonu'ndaki çamlık alan, rüzgarı kesen yapısıyla kışın en sert günlerinde bile kuşlar ve diğer hayvanlar için sığınak görevi görüyor. İstasyonun sessizliği, sadece uzaklardan gelen tren düdüğü ve ağaç dallarından süzülen karın sesiyle bozuluyor.