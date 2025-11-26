Bozkırın ortasında mest eden manzara: Türkiye'nin en uzun nehriyle besleniyor
26.11.2025 15:56
İHA
Kırıkkale'de, Kızılırmak'ın beslediği Kapulukaya Barajı'nda kıvrımlı kıyı hatları ve geniş su dokusunun oluşturduğu doğal manzara havadan görüntülendi.
Kırıkkale'de, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın hayat verdiği Kapulukaya Barajı, doğal görünümüyle mest ediyor.
Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyüne kadar uzanan baraj gölünde suyun oluşturduğu geniş hatların kıyılardaki bozkır dokusuyla birleşmesiyle hayranlık uyandıran görüntülere sahne oluyor.
Havadan çekilen görüntülerde barajı çevreleyen tepelerin doğal kıvrımları, yer yer görülen tarım alanları ve Kızılırmak'ın taşıdığı suyun berraklığı net şekilde kaydedildi.
YASAL UYARI
KIRIKKALE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KIRIKKALE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.