Bozulmadan 1 yıl dayanabiliyor, bağışıklık dostu besinin ekimi yapıldı
04.12.2025 16:47
Batman'ın Hasankeyf ilçesine özgü coğrafi işaretli mehina sarımsağının ekimine başlandı.
Kayıklı köyünde ekim hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, Türk Patent ve Marka Kurumunca geçen yıl coğrafi işaretle tescillenen sarımsağı toprakla buluşturuyor.
Tarlasının bir dekarında tescilli sarımsağı ekmeye başlayan Mehmet Beşir Ayten, bu ürünün bozulmadan bir yıl dayanabildiğini, tadının da çok güzel olduğunu söyledi.
Ekim çalışmaları hakkında bilgi veren Ayten, şöyle devam etti:
"Sarımsaklarımızı tek tek toprağın altına koyuyoruz. Susuz olarak yetişiyor. Geçen sene yağmur yağmadığı için fazla verim alamadık. Yine ekim yapıyoruz ama inşallah bu sene yağmurlu geçer. Sadece hayvan gübresini tarlaya atıyoruz."
Üretici Mehmet Sait Ayten de tarlasının yaklaşık 2 dönümünde sarımsak yetiştirdiğini belirtti. Ekim döneminde köylülerin birbirine destek olduğunu dile getiren Ayten, "Sarımsağımız yaşken şekerli ama kuruduğu zaman şekeri kalmıyor. Kışın başlarında ekip haziranda hasat ediyoruz." dedi.
Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetişen mehina sarımsağı, kendine has aromasıyla dikkat çekiyor. Geleneksel tıpta önemli bir yere sahip olan mehina, diğer sarımsak türlerine göre daha küçük dişlere sahip olmasıyla biliniyor.
Bazı kaynaklarda mehina sarımsağının yüksek kükürt oranı nedeniyle antibakteriyel özellikler taşıdığı ve uzun süre bozulmadan saklanabildiği ifade ediliyor. Özellikle et yemeklerinde, çorbalarda ve turşularda sıkça kullanılan mehina sarımsağı, bağışıklık güçlendirici etkisiyle de adından söz ettiriyor.
