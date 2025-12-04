Bozulmadan 1 yıl dayanabiliyor, bağışıklık dostu besinin ekimi yapıldı

Ekim çalışmaları hakkında bilgi veren Ayten, şöyle devam etti:

"Sarımsaklarımızı tek tek toprağın altına koyuyoruz. Susuz olarak yetişiyor. Geçen sene yağmur yağmadığı için fazla verim alamadık. Yine ekim yapıyoruz ama inşallah bu sene yağmurlu geçer. Sadece hayvan gübresini tarlaya atıyoruz."

Üretici Mehmet Sait Ayten de tarlasının yaklaşık 2 dönümünde sarımsak yetiştirdiğini belirtti. Ekim döneminde köylülerin birbirine destek olduğunu dile getiren Ayten, "Sarımsağımız yaşken şekerli ama kuruduğu zaman şekeri kalmıyor. Kışın başlarında ekip haziranda hasat ediyoruz." dedi.