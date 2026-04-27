Bu balığı görürseniz yolunuzu değiştirin. Önce sevindi sonra üzüldü

Çengel sözlerine şöyle devam etti:

"Öğrendiğim kadarıyla balığı yakaladıktan sonra il ve ilçe tarım müdürlüğüne haber vermemiz gerekiyormuş. Ben bunu yapmadığım için idari işlem yapıldı ve hakkımda ceza yazıldı. Siz balıkçı dostlarımda bu kurala riayet ederseniz, böyle bir balıkla karşılaşırsanız buna uymanız gerekiyor.

Lütfen uyun, dikkat edin. Güzel, kıymetli bir balık. Bölgemizde nadir olabilecek bir tür ve o da bana denk geldi. Çok mutluydum, çok heyecanlıydım ancak idari işlem sonrasında bu mutluluğum üzüntüye dönüştü. Çok üzülüyorum şu an, cezanın iptal edilmesini talep ediyorum.

Gerekli itirazı da yapacağım. Yüzlerce telefon, yüzlerce mesaj aldım. Tebrik ettiler, benimle gurur duyduklarını söylediler. Arkadaşlarım, yeğenlerim, çevremde herkes çok mutlu oldular."