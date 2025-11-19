Bu işi yapan kalfa bulamıyorlar: 45 yıllık baba mesleği, sayıyı günde 10'a çıkardı
19.11.2025 11:50
İHA
Siirt'te bir demir ustası, eski usulle 4 kişiyle günde 4 adet dare çıkartırken, teknolojiyle tanışıp bu sayıyı 10 adete çıkardı.
Siirtli demir ustası 60 yaşındaki Musa İrey, 15 yaşında başladığı baba mesleğine 45 yıldır devam ediyor.
Yıllarca eski usulle birçok küçük el tarım aletlerini çıkartan İrey, 2005 yılında teknolojiye geçerek günlük üretim sayısını artırdı. İrey, teknolojiye ayak uydurmaya çalışırken, kalfa bulamamaktan da yakınıyor.
TEKNOLOJİ, İNSAN GÜCÜNÜ GERİDE BIRAKTI
Eski demircilerden olduğunu belirten İrey, çok zor bir meslek olduğunu, ama baba mesleği olduğu için devam ettirmeye çalıştıklarını ifade etti.
Eskiden hep elle çalıştıklarını aktaran İrey, "2005 yılından beri makine aldım. Onunla idare ediyorum, en azından işçi kullanmıyoruz. Eski usulle sabahtan akşama kadar 4 kişiyle 4 tane dare yaparsın. Şimdi makine ile öğlene kadar 5 tane çıkarabiliyorum. Yeni teknolojiyle günde 10 tane atabiliyorum" dedi.
"MAKİNASI OLAN BAŞKA DEMİRCİ YOK"
Eskisi gibi olmasa da çorbalarının kaynadığını söyleyen İrey, "Tarım aletleriyle uğraşıyoruz. Yaklaşık 20 yıldır bu makine önümde. Teknoloji insanlar için büyük rahatlık. Siirt'te de benden başka makinası olan demirci yok. Eski demirci de yok. Yeni olanlarda kendilerine göre bir şeyler yapmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.
"BU İŞİ YAPAN KALFA BULAMIYORUZ"
Eski demirci olarak teknolojiye ayak uydurmaya çalıştıklarını belirten İrey, “Bu işi yapan kalfa bulamıyoruz. Biz de bıraksak Siirt'te bu işi yapacak başka usta yok” diyerek konuşmasını sonlandırdı.
YASAL UYARI
SIIRT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SIIRT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.