Bu işi yapan kalfa bulamıyorlar: 45 yıllık baba mesleği, sayıyı günde 10'a çıkardı

Eski demircilerden olduğunu belirten İrey, çok zor bir meslek olduğunu, ama baba mesleği olduğu için devam ettirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Eskiden hep elle çalıştıklarını aktaran İrey, "2005 yılından beri makine aldım. Onunla idare ediyorum, en azından işçi kullanmıyoruz. Eski usulle sabahtan akşama kadar 4 kişiyle 4 tane dare yaparsın. Şimdi makine ile öğlene kadar 5 tane çıkarabiliyorum. Yeni teknolojiyle günde 10 tane atabiliyorum" dedi.