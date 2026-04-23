Bu köyün en genci 50 yaşında. ''İş başa düştü'' diyerek kolları sıvadılar
23.04.2026 14:09
İHA
Aydın'da köylerde genç kalmayınca tarla ve bahçe işleri yaşlılara kaldı.
Aydın'da köyden kente göçlerin artması, gençlerin evlenmemesi veya evlenenlerin de az çocuk yapması gibi çeşitli sebepler nedeniyle kırsal kesimlerde nüfus ile birlikte çiftçi sayısı da gün geçtikçe azalmaya başladı.
İl genelinde ziraat odalarına kayıtlı yaklaşık 130 bin çiftçi bulunurken, gençlerin tarımla uğraşmaktan kaçınması ise dikkat çekiyor.
Gençlerin tarımdan uzaklaşması ile birlikte Aydın genelindeki çiftçilerin yaş ortalaması da her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Çiftçi yaşının 60'a yükseldiği Aydın'ın köylerinde tarla ve bahçe işleri ile yaşlılar ilgileniyor.
Koçarlı ilçesine bağlı Satılar Mahallesi'nde traktörün giremediği arazilerde geleneksel yöntemlerle tarla ve bahçelerini süren üreticiler, köyde gençlerin kalmaması sebebiyle ‘İş başa düştü' diyerek topraklarını işlemeye çalışıyor.
Katırla toprakları işleyen 66 yaşındaki Musa Küçük, köyün en gencinin 50 yaşında olduğunu belirterek şöyle konuştu:
‘’Bölgemizin zorlu arazi yapısı nedeniyle modern tarım araçları yetersiz kalıyor. Traktörün giremediği topraklarda çapa makineleri de beklenen verimi sağlamıyor. Bu nedenle atalarımızdan kalma yöntemlerle, hayvan gücüyle çalışmaya devam ediyoruz. Mart ayında toprağa düşen ilk cemreyle başlayan mesaimiz, haziran ayına kadar durmaksızın sürüyor.''
Küçük, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:
‘’Ancak topraktan daha büyük bir sorunumuz var: Köylerimizde genç kalmadı. Bugün köyün en genci sayılan bizler, 50 yaşın üzerindeyiz. Haliyle tüm iş yükü bizim omuzlarımıza kalıyor. Eğer gençleri köye geri döndürecek ciddi bir destek mekanizması kurulmazsa, bu toprakların geleceği riskli duruma düşecek. Kendi çocuklarımdan örnek vermem gerekirse; üç evladım var ve üçü de dışarıda. Bu gidişat böyle devam ederse, bizden sonra bu toprakları işleyecek biri kalmayacak''
