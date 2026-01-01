Bu meslekte ondan yaşlısı yok. Kimseden eğitim almadan kendi kendine öğrenmiş

Kemençe ustası, bir hatıra defteri tuttuğunu, 2000 yılından beri de kemençe çalan ve kemençe yaptığı kişileri bu defterde sakladığını söyledi. Şehirde elde kemençe yapan ustalardan en yaşlısı olduğunu söyleyen Sancak, teknolojinin mesleği çok kolaylaştırdığını ve bu sebeple de el yapımı kemençelerin artık hayli azaldığını ifade etti. Fiilen 65 yıldır kemençecilikle uğraştığını hatırlatan Sancak Yunanistan'daki bir anısını da şöyle anlatıyor:

“Komşumuz Yunanistan'a da kemençe yaptım. 2005 yılında Kültür Bakanlığı aracılığıyla Yunanistan'da düzenlenen kemençe yapma yarışmasına katıldım. 55 Yunanlı arasında tek Türk bendim ve o yarışmada üçüncü oldum. 65 yıl önce yaptığım kemençe ile bugün yaptığım kemençe arasında çok fark var.”