Bu meslekte ondan yaşlısı yok. Kimseden eğitim almadan kendi kendine öğrenmiş

01.01.2026 11:50
Trabzon'da kimseden eğitim almadan 65 yıldır kemençe üretmeye başlayan Hasan Sancak, bugüne kadar 400 el emeği kemençe yaptı. İlk mesleği kunduracılık olan Sancak, kemençe yapmaktan vazgeçmediğini söyledi.
Sürmene ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Hasan Sancak, 65 yıl önce eğitimi olmadan kemençe yapmaya başladı. İş hayatına kunduracılık yaparak başlayan Sancak, kendi kundura dükkanını açtığını fakat kemençe yapmayı da hiç bırakmadığını söylüyor. Sancak, ailesinde kemençe yapan kimsenin olmadığını ve kendisinin de ilkokuldan beri kemençe yapmaya başladığını anlatıyor.
"KEMENÇE YAPARIM, ÇALMASINI BİLMEM"
Kemençeye dair eğitim almadığını ve kendi tarzıyla ürün çıkarttığını ifade eden Sancak şöyle anlatmaya başlıyor:
"Ustam olmadığı için yaptığım kemençeler, hiçbir ustanın yaptığına benzemez. Bunu iyi anlamda söylemiyorum. İyi ya da kötü olduğuna karar verecek olan, kemençeyi kullanan üstatlardır. Bahattin Çamurali üstadımız rahmetli, benim köylümdür. Kendisi iyi bir kemençe ustası ve iyi bir icracıydı. Onun elinde gördüğüm kemençeleri yapmaya çalışırdım. O yetenek bende vardı. O gün bugündür kemençe yaparım ama çalmasını bilmem.”
"4 KISIMDAN BİRİ ATLANIRSA KEMENÇE OLUR AMA KALİTELİ OLMAZ"
Kemençeyi elde yapanların sayısının artık azaldığını söyleyen Sancak, 1990'da kemençe dükkanını açtığını ve 35 yıldır da bu işle uğraştığını belirtti. Kendi dükkanında kendi tarzıyla kemençe üreten Sancak, kemençenin işçiliği, telleri, ağacı ve kapağı ile 4 kısımdan oluştuğunu, bu kısımlardan birinin atlanmasıyla yapılan kemençenin kalitesiz olacağını vurguladı.
"FİİLEN 65 YILDIR KEMENÇE YAPIYORUM"
Kemençe ustası, bir hatıra defteri tuttuğunu, 2000 yılından beri de kemençe çalan ve kemençe yaptığı kişileri bu defterde sakladığını söyledi. Şehirde elde kemençe yapan ustalardan en yaşlısı olduğunu söyleyen Sancak, teknolojinin mesleği çok kolaylaştırdığını ve bu sebeple de el yapımı kemençelerin artık hayli azaldığını ifade etti. Fiilen 65 yıldır kemençecilikle uğraştığını hatırlatan Sancak Yunanistan'daki bir anısını da şöyle anlatıyor:
“Komşumuz Yunanistan'a da kemençe yaptım. 2005 yılında Kültür Bakanlığı aracılığıyla Yunanistan'da düzenlenen kemençe yapma yarışmasına katıldım. 55 Yunanlı arasında tek Türk bendim ve o yarışmada üçüncü oldum. 65 yıl önce yaptığım kemençe ile bugün yaptığım kemençe arasında çok fark var.”
