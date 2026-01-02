Bu okula marangoz giremiyor, mobilyaları okul müdürü üretiyor
Adana'da Şehmuz Yaman, müdürlüğünü yaptığı Şakirpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki materyalleri kendi emeğiyle tasarlıyor.
Ankara'da farklı liselerde motorlu araçlar teknolojisi öğretmenliği yapan Şehmuz Yaman, 2018'de Şakirpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne müdür olarak atandı. Yaman, hobi olarak başladığı marangozluğu, zamanla kendisini de geliştirerek okulun imkanlarını iyileştirmek amacıyla kullanmaya başladı. Okulda kullanılmayan bir odasını atölyeye dönüştüren Yaman, okulda ihtiyaç duyulan masa, dolap, raf, pano ve sehpa gibi materyalleri gönüllü olarak üretiyor.
Yaman, okuldaki mobilyaları onarıp tamir ederek okul ekonomisine de katkıda bulunuyor. Boş vakitlerinde hobisiyle uğraşan Okul Müdürü, müdür yardımcılarının odalarında olmayan masa ve dolapları üretmeye başlayarak ilk adımı attığını ve sonrasında da okul içindeki faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi. Hemen hemen her odaya materyal yaptığını söyleyen Yaman, öğrencileri de unutmayarak onlara da kütüphane yaptığını ekledi.
"ÜRETMEK GÜZEL"
Yaman, kimi zaman kullanılmayan malzemeleri dönüştürerek kimi zaman da kendi imkanlarıyla aldığı malzemelerle üretim yaptığını anlattı.
Okulda ihtiyaç duyulan tamiratları da gerçekleştirdiğini ifade eden Yaman, "Fırsat buldukça öğretmen ve öğrenciler okuldan çıktıktan sonra burada kalıp çalışmalarımı yapıyorum. Özellikle hafta sonları ve tatillerde daha fazla çalışıyorum. Üretmek güzel, ben o hazzı yakalıyorum. Ürettikçe daha fazla üretme isteğim oluyor." dedi.
"BURASI EVİM DEMELERİ EN BÜYÜK KAZANCIMIZ OLUYOR"
Yaman görev yaptığı kuruma katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, ürünlerinin de memnuniyet oluşturduğunu ekledi. Hobisinin hem ihtiyaçları karşıladığını hem de boş vakitlerinde kendisine bir uğraş olduğunu söyleyen Yaman, "Öğrencilerimin ‘Burası benim okulum, evim’ demeleri en büyük kazancımız. Öğretmen ve öğrencilerimizi yaptığım mobilyaları kullanıyorken görmek beni mutlu ediyor. Bundan sonra da bu çalışmalara devam edeceğim" diye devam etti.
Müdür Yardımcısı Osman Kalkan da Yaman'ın okulun her köşesinde emeği olduğunu vurgulayarak, hem kendilerine hem öğrencilere örnek olduğunu belirtti.
