Bu okula marangoz giremiyor, mobilyaları okul müdürü üretiyor

Yaman görev yaptığı kuruma katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, ürünlerinin de memnuniyet oluşturduğunu ekledi. Hobisinin hem ihtiyaçları karşıladığını hem de boş vakitlerinde kendisine bir uğraş olduğunu söyleyen Yaman, "Öğrencilerimin ‘Burası benim okulum, evim’ demeleri en büyük kazancımız. Öğretmen ve öğrencilerimizi yaptığım mobilyaları kullanıyorken görmek beni mutlu ediyor. Bundan sonra da bu çalışmalara devam edeceğim" diye devam etti.

Müdür Yardımcısı Osman Kalkan da Yaman'ın okulun her köşesinde emeği olduğunu vurgulayarak, hem kendilerine hem öğrencilere örnek olduğunu belirtti.