Bu şelale yılın sadece 1 ayı akıyor. Yurt dışından bile görmeye gelenler var

İlçe merkezine yaklaşık 55 kilometre uzaklıkta ve Kapuzbaşı Takım Şelaleleri'nin yol güzergahı üzerinde bulunan Uçansu Şelalesi, kar ve yağmur sularından beslenerek kayaların arasından çağlıyor.

Yağış durumuna göre şubat ya da mart aylarında yılın sadece bir ayı suları çağlayan şelale, bu dönemde doğa tutkunlarını misafir ediyor.

Yahyalı Belediyesi öncülüğünde kurulan Yahyalı Dağcılık Spor Kulübü Başkanı İlhan Bayer, ilçelerinin adeta şelaleler diyarı olduğunu söyledi.