Bu şelale yılın sadece 1 ayı akıyor. Yurt dışından bile görmeye gelenler var
28.02.2026 12:18
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, yaklaşık 150 metre yükseklikten dökülen Uçansu Şelalesi, misafirlerini yılın sadece 1 ayı ağırlıyor.
İlçe merkezine yaklaşık 55 kilometre uzaklıkta ve Kapuzbaşı Takım Şelaleleri'nin yol güzergahı üzerinde bulunan Uçansu Şelalesi, kar ve yağmur sularından beslenerek kayaların arasından çağlıyor.
Yağış durumuna göre şubat ya da mart aylarında yılın sadece bir ayı suları çağlayan şelale, bu dönemde doğa tutkunlarını misafir ediyor.
Yahyalı Belediyesi öncülüğünde kurulan Yahyalı Dağcılık Spor Kulübü Başkanı İlhan Bayer, ilçelerinin adeta şelaleler diyarı olduğunu söyledi.
Uçansu Şelalesi'nin doğa harikası olduğunu belirten Bayer "Şelaleye, yöre halkı tarafından Uçansu Şelalesi ismi verilmiş. Bunun nedeni de suyun partiküller halinde dağılarak havada uçuşması. Yaklaşık 150 metre yükseklikten akan şelaleyi görmek için yurt içi ve dışından misafirlerimiz geliyor" diye konuştu.
Uçansu Şelalesi'nin bir gezi sırasında dikkatlerini çektiğini anlatan Bayer, "Sık sık doğa yürüyüşleri düzenlediğimiz için bölgede dikkatimizi çekti. 'V' şeklinde bir yapısı var. Yoldan geçenler pek dikkat etmiyor. Burasını ancak durup bakanlar görebiliyor" dedi.
