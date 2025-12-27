''Bu topraklarda yetişmez'' dediler, kimseyi dinlemedi. Şimdi başka illere bile satış yapıyor

Bu sene için 8 ayrı noktada 60 dönümlük alanda çilek ürettiklerini ifade eden Vural, çileklerin satışını bölge illere yaptıklarını söyledi. Özellikle Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi şehirlerden talep geldiğini de sözlerine ekledi.

Vural, ‘’Çilek hassas bir meyve. Yumuşak olması sıkıntı oluyor. Bizim çileklerimizin sertliği iyi, raf ömrü uzun'' şeklinde konuştu.