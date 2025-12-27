''Bu topraklarda yetişmez'' dediler, kimseyi dinlemedi. Şimdi başka illere bile satış yapıyor
27.12.2025 16:18
DHA
Çiftçi Ahmet Vural, Antalya'da çilek üretimi yaparken bu ürünü memleketi Şanlıurfa'da da yetiştirmek istediğini ancak çevresinden olumsuz yorumlar aldığını anlattı.
Çevresine kulak asmayan Vural, ziraat mühendisi Mustafa Tiler ile Şanlıurfa'da çilek üretmeye başladı. Vural, "Geçen yıl 10 dönümlük alanda çilek serası kurduk. Eksiklere rağmen çok güzel bir rekolte, tat ve aroma elde ettik'' dedi.
Bu sene için 8 ayrı noktada 60 dönümlük alanda çilek ürettiklerini ifade eden Vural, çileklerin satışını bölge illere yaptıklarını söyledi. Özellikle Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi şehirlerden talep geldiğini de sözlerine ekledi.
Vural, ‘’Çilek hassas bir meyve. Yumuşak olması sıkıntı oluyor. Bizim çileklerimizin sertliği iyi, raf ömrü uzun'' şeklinde konuştu.
Vural, üretimde kadınların aktif rol aldıklarını ve çileğin yöre kadını için de yeni bir iş kolu olduğunu ifade ederek kurdukları 60 dönümlük örtü altı serada yaklaşık 60 kişinin çalıştığını aktardı.
İlk başlarda bölgede çilek üretiminin yapılamayacağını düşünen yöre çiftçisinin şimdilerde çilek yetiştirmeyi planladığını anlatan Vural, şunları kaydetti:
"Yıllardır çilek işinde olan Antalya'daki arkadaşlarım dahi fikrime olumsuz yaklaştılar. Şimdi ise Şanlıurfa bölgesinde birçok arkadaş bizi arıyor. ‘Bizler de yapalım, bize de öncülük eder misiniz?’ diyorlar. Onlara her türlü desteği vereceğimizi söylüyoruz."
Ziraat mühendisi Mustafa Tiler ise "İlk dönemde biraz mevsimin acemiliğini yaşadık. Onu atlattıktan sonra gayet kaliteli ürün yetiştirdik'' şeklinde konuştu.
