Bu yıl don yaşanmadı. Bursa'ın meyve ağaçları çiçek açtı
08.04.2026 10:50
AA
Bursa'da meyve ağaçları çiçek açtı. Açan çiçekler de hasata işaret ederken, görüntüsüyle de görsel şölen yarattı.
İnegöl ilçesindeki armut, şeftali, elma ve kiraz başta olmak üzere çok sayıda meyve üretiliyor.
İlkbaharın gelmesiyle beraber hem nisan yağmurlarının kendini göstermesiyle ağaçlarda açan çiçekler de görsel şölen oluşturdu.
İnegöl Çeltikçi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selahattin Dumanlar, Türkiye'nin en iyi şeftali ve armut bahçelerindeki ağaçların çiçeklendiğini söyledi.
"REKOLTEDE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ"
Dumanlar, geçen sene iklim şartları nedeniyle rekoltede düşüş görüldüğünü belirtti. 2026 yılında don olayı yaşanmadığını anlatan Dumanlar, şöyle devam etti:
"Arılar da bu sırada çok güzel çalıştı, döllenme, tozlanma olayını gerçekleştirdi. Bu sene güzel bir rekolte bekliyoruz. Bu rekolte olursa üreticiler olarak, gerekli bakımları yaptıktan sonra güzel bir hasat yapıp milletimize ve ülke ekonomisine destek vermeyi hedefliyoruz.”
"İSTEDİĞİMİZ HEDEFE ULAŞAMADIK"
Yağışların bu yıl çok iyi olduğunu söyleyen İnegöl İsaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, hasat sezonunun bol ve bereketli olacağına inandıklarını dile getirdi.
2026'da bölgedeki yağışların ve iklimsel dengenin hasatta bolluk yaratacağına işaret eden Ulu, şöyle devam etti:
”Geçtiğimiz yıl iklimsel faktörler nedeniyle ihracatta istediğimiz hedefe ulaşamadık ancak bu aylarda hem tarımsal ilaçlama çalışmalarını başlatırken hem de ihracat odaklı çalışmalarımız başladı. 2026 yılı tüm çiftçimize bereketli olsun."
