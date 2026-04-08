Bu yıl don yaşanmadı. Bursa'ın meyve ağaçları çiçek açtı

Yağışların bu yıl çok iyi olduğunu söyleyen İnegöl İsaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, hasat sezonunun bol ve bereketli olacağına inandıklarını dile getirdi.

2026'da bölgedeki yağışların ve iklimsel dengenin hasatta bolluk yaratacağına işaret eden Ulu, şöyle devam etti:

”Geçtiğimiz yıl iklimsel faktörler nedeniyle ihracatta istediğimiz hedefe ulaşamadık ancak bu aylarda hem tarımsal ilaçlama çalışmalarını başlatırken hem de ihracat odaklı çalışmalarımız başladı. 2026 yılı tüm çiftçimize bereketli olsun."