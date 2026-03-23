Bu yıl hasadı erken başladı. Kilosu 150 TL'ye satılıyor, yurt dışından da talep var
23.03.2026 10:17
İHA
Mersin'in Silifke ilçesinde turfan da badem çağlası hasadı erken başlarken, kilogramı 150 TL'den alıcı buldu.
Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Mersin'de sebzenin yanı sıra çilekten yeni dünyaya, kayısıdan bademe kadar çeşit çeşit meyve üretimi de yapılıyor. Baharla birlikte turfanda yetiştirilen ürünlerden bademin çağlasının hasadına da başlandı. Bu yıl kış mevsiminin sert geçmesi nedeniyle soğuklamasını alan badem çağlası geçmiş yıllara göre satışı 15 gün erken hasat edildi.
Rekoltenin iyi olmasının yanı sıra erken hasat edilmesi ise üreticilerin yüzünü güldürdü. İlaç ve gübre atılmadan hasat edilen badem çağlasının hasat edildiği bölgede 25 bin ağaçtan yaklaşık 150 ton ürün elde edilmesi beklendiği ifade edildi.
Işıklı Mahalle Muhtarı Ramazan Güner, "Vatandaş çağlaya rağbet ediyor. Bu durum, satışlarımız adına sevindirici. Sezonun ilk turfanda meyve olması nedeniyle herkes yesin diye fiyatları 150 lira yaptık. Hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiliyor" dedi.
Genel sağlık üzerinde pek çok faydası olduğu bilinen çağlanın, içerdiği E vitamini sayesinde güçlü bir antioksidan özelliği gösterdiği ve cilt sağlığını desteklediği ifade ediliyor.
Kalp ve damar sağlığının korunmasında önemli rol oynayan çağla, sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkileri bulunan bir meyve olarak öne çıkıyor.
Potasyum bakımından zengin yapısıyla tansiyonun dengelenmesine katkı sağlıyor. Ancak yine de düzenli tüketiminden önce bir uzmana danışmakta fayda var.
