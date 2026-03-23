Bu yıl hasadı erken başladı. Kilosu 150 TL'ye satılıyor, yurt dışından da talep var

Genel sağlık üzerinde pek çok faydası olduğu bilinen çağlanın, içerdiği E vitamini sayesinde güçlü bir antioksidan özelliği gösterdiği ve cilt sağlığını desteklediği ifade ediliyor.

Kalp ve damar sağlığının korunmasında önemli rol oynayan çağla, sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkileri bulunan bir meyve olarak öne çıkıyor.

Potasyum bakımından zengin yapısıyla tansiyonun dengelenmesine katkı sağlıyor. Ancak yine de düzenli tüketiminden önce bir uzmana danışmakta fayda var.