Burdur Gölü'nün son hali içler acısı

29.11.2025 11:42

Son yıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Burdur Gölü'nün çekilen alanları, havadan görüntülendi.

Türkiye'nin 7'nci büyük gölü olan Burdur Gölü'nün 1970 yılında 857,44 metre olan su kotu, bu yıl Ekim'de 836,14 metre ölçüldü. 

Burdur Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Fatih Kılıçaslan, paraşütle uçuşu sırasında gölün son halinin vehametini gözler önüne serdi. Kılıçaslan, "Avşar Tepe'den atladığımızda gölün çekilen alanlarını net şekilde görebiliyoruz. Yaklaşık 10 yıl önce göldeki iskelemiz, su içerisindeyken şimdi gölden metrelerce uzaklaştı. Bu durum bizi gerçekten çok üzüyor" dedi. 

Gölün çekilmesinin kendilerine umutsuzluk verdiğini söyleyen Kılıçaslan, "Şu anda yamaç paraşütüyle indiğimiz alanda daha önceki yıllarda su vardı. Buradan yetkililerimize sesleniyorum. Gölümüzü kurtarma yönünde gayretleri olursa çok seviniriz" diye konuştu.

 

ÖLÇÜMLERE GÖRE SON DURUM

Diğer yandan Devlet Su İşleri tarafından Burdur Gölü'nde yapılan ölçümlerde; son 10 yıla göre su kotunda yaklaşık 5,75 metre düşüş yaşandı. 2015 yılı Ekim ayında 841,89 metre olan su kotu, 2025 yılı Ekim ayında 836,14 metre ölçüldü. 

1970 yılı Mayıs ayında 857,44 metre ölçülen ve en yüksek seviyesine ulaşan Burdur Gölü'nün su kotu, 55 yılda 21,30 metre çekildi. 

