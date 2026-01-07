Bursa siyahı "kraliçe" yüksek besin değeriyle dünya lideri. Kuraklığa rağmen değeri arttı
Geçen yıl yaşanan kuraklık ve zirai dona rağmen Bursa'nın siyah incirinin ihracatı, 2024 yılına göre yüzde 12,3 artarak 70,3 milyon dolara ulaştı.
Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden alınan bilgilere göre hem taze hem de kurutulmuş incir üretiminde Türkiye ciddi bir konumda bulunarak ihracattan da önemli bir pay alıyor. Bursa'nın siyah inciri, birçok ülkede sevilerek tüketilen meyvelerin ilk sırasında yerini alıyor. “Bursa Karası” olarak bilinen Bursa siyah inciri, 3 Mayıs 1990'da tescillendi ve 24 Eylül 2024'te ise Avrupa Birliği tarafından resmi tescilini aldı. Türkiye'nin toplam incir ihracatının yüzde 70'ini kapsayan Bursa siyah inciri, 2024'ün olumsuz şartların rağmen 2025'te ihracatı yüzde 12,3 artarak 70,3 milyon dolara ulaştı. 2024'te kilogram başı 3,46 dolardan ihraç edilen Bursa siyahı, 2025'te yaklaşık 1 dolar değerlendi ve kilosu 4,43 dolardan yurt dışı pazarlarında alıcıyla buluştu. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin (UYMSİB) bu üründeki geçen yıl ihracatı ise 33,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.
EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA
Bursa siyahında en fazla ihracat 21 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi, 7,8 milyon dolarla Avusturya, 6 milyon dolarla Hollanda, 5,8 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 4 milyon dolarla da İsviçre izledi.
UYMSİB Başkanı Senih Yazgan, zirai don ve kuraklık nedeniyle oluşan kalitesiz ürün yüzünden ihracatın bu rakamlarda kaldığını belirterek, "Miktar olarak ihracatımız 18 bin tonlardan 15 bin tona geriledi. Kaliteli ürün olsaydı çok daha iyi rakamlara ulaşabilirdik" dedi.
Yazgan, Bursa siyahının Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetiştirilmeye başlandığını belirterek, "Aydın bölgesinde, İzmir, Manisa ve Denizli'de üretiliyor. Bursa daha kalın kabuklu raf ömrü daha uzun, diğerleri ince kabuklu. Erkenci olması dolayısıyla pazarda avantajlı oluyor, çiftçi de kazançlı gördüğünden üretiyor" diye konuştu.
Yaşanan olumsuz koşullara rağmen 70 milyon doları geçen bir ihracatın önemli bir başarı olduğunu söyleyen Yazgan, Türkiye'nin tarımsal potansiyelinin yüksek olduğunu ancak yeterince değerlendirilmediğinin de altını çizdi.
