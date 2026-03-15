Bursa'da cinayet gibi kaza. 63 yaşındaki bisikletli yaşamını yitirdi
15.03.2026 12:49
Son Güncelleme: 15.03.2026 13:24
İHA
Bursa'da bisikletiyle yolda ilerleyen 63 yaşındaki Derviş Ahmet Fidan, bir otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.
Bursa'nın İznik ilçesinde, geçtiğimiz günlerde bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 12 Mart günü saat 18.30 sıralarında İznik-Orhangazi Karayolu İznik Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Gökhan A. idaresindeki otomobil, bisikletiyle ilerleyen Derviş Ahmet Fidan'a (63) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan Fidan ağır yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fidan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bisikletiyle yolun sağından giden Fidan, arkasından gelen otomobilin çarpmasıyla havaya uçtu.
Kazadan hemen sonra olay yerine vatandaşların yardım için koştuğu görüldü.
Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
