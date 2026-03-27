Bursa'da heyecanlandıran keşif. 600 yıllık caminin altından çıktı

Haşlak, Bursa’daki Yeşil Camii ve Birinci Murat Camii örneklerine atıfta bulunarak, “Bu ters T planlı camilerde de benzer yapılar mevcut. Araştırmalarımıza ve sanat tarihi uzmanlarının yorumlarına göre, Muradiye Camisi ilk inşa edildiğinde sadece bir ibadet yeri değil, sosyal bir alan olarak tasarlanmış. İmaret, tabhaneler, havuz, mescit ve dinlenme odalarından oluşuyor” şeklinde konuştu.

Havuzun, tabhanelerde sohbet eden dervişlerin seslerinin ibadet edenleri ve diğer dinlenenleri rahatsız etmemesi için bir ses yalıtım görevi üstlendiğini vurgulayan Haşlak, ayrıca havuzun akustik ve dinlendirme özelliği de taşıdığını ifade etti.