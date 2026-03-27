Bursa'da heyecanlandıran keşif. 600 yıllık caminin altından çıktı
27.03.2026 10:45
İHA
Bursa'da Muradiye Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları sonrasında caminin içerisinde 600 yıllık olduğu değerlendirilen bir havuz gün yüzüne çıkarıldı.
Bursa'nın fethinin 700. yıl dönümünün kutlandığı günlerde, 600 yıllık tarihi havuzun ortaya çıkarılması heyecanlandırdı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası Sultan 2. Murat Han tarafından yaptırılan ve uzun yıllardır gün yüzünde olmayan havuz, kentin tarihine ışık tutarken büyük bir sevinçle karşılandı.
Çalışmalar sırasında cami etrafındaki drenaj sistemleri ve kalem işçiliği gibi detaylar da gün yüzüne çıkarıldı. Tarihi havuzun bulunması ve restorasyon süreci, cami için önemli bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor.
Cami yetkilileri, restorasyon sürecinde emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür etti. Bu kapsamda Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Erdal Çetindağ, Vakıflar Bursa Bölge Müdürü Haluk Yıldız, Bursa Müzeler Müdürü Ahmet Türkmenoğlu, akademisyenler ve üniversitelerden bilim insanları çalışmalara katkı sağladı.
Restorasyon yetkilisi Selim Haşlak, çalışmaların caminin sağ ve sol tabhane bölümlerinin yükseltilerine göre sürdüğünü, havuz ile tabhane kodu arasındaki bağlantının araştırıldığını belirtti. Haşlak, “Şu an sağ tabhanedeki yükselti kalıntısına ulaştık ve oraya doğru çalışmamız devam ediyor. Bursa Koruma Kurulu’nun kararları doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.
Yer teslimiyle birlikte yapılan ilk çalışmanın kütüphanelerde tarihi kaynakların incelenmesi olduğunu aktaran Haşlak, “Havuz rivayetinin doğruluğunu anlamak için iki gün boyunca kütüphanelerde araştırma yaptık. Seyyahlar, araştırmacılar ve sanat tarihçilerine ait kaynaklardan elde ettiğimiz ipuçları doğrultusunda çalışmalara başladık. Özellikle kubbenin üzerindeki havalandırma ve aydınlatma açıklığı önemli bir işaret oldu” ifadelerini kullandı.
BENZERLERİ BURSA'DA DA VAR
Haşlak, Bursa’daki Yeşil Camii ve Birinci Murat Camii örneklerine atıfta bulunarak, “Bu ters T planlı camilerde de benzer yapılar mevcut. Araştırmalarımıza ve sanat tarihi uzmanlarının yorumlarına göre, Muradiye Camisi ilk inşa edildiğinde sadece bir ibadet yeri değil, sosyal bir alan olarak tasarlanmış. İmaret, tabhaneler, havuz, mescit ve dinlenme odalarından oluşuyor” şeklinde konuştu.
Havuzun, tabhanelerde sohbet eden dervişlerin seslerinin ibadet edenleri ve diğer dinlenenleri rahatsız etmemesi için bir ses yalıtım görevi üstlendiğini vurgulayan Haşlak, ayrıca havuzun akustik ve dinlendirme özelliği de taşıdığını ifade etti.
YER ALTINDA KANAL SİSTEMİ BULUNDU
Restorasyon çalışmaları sırasında, caminin çevresine yapılan drenaj imalatları sırasında yer altında kanalların bulunduğu ortaya çıktı.
Haşlak, “Kazı çalışmaları sırasında caminin temelinde doğudan batıya ve kuzeyden güneye uzanan kanalları gördük. Şu anda koruma kurulumuz ve akademisyenler, bu kanalların işlevi üzerine araştırmalarını sürdürüyor. Bunlar havalandırma kanalı mı, zemin suyu tahliye kanalı mı, ısıtma sistemiyle ilgili mi yoksa temele uygulanmış bir hatıl sistemiyle mi bağlantılı, araştırmalar netleştikçe kesinleşecek” dedi.
Cami, restorasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak ibadete kapalı bulunuyor. Çalışmalar tamamlandığında, tarihi havuzu ile birlikte yeniden ibadete açılacak.