Buz sarkıtları görsel şölen oluşturdu
28.02.2026 10:58
İHA
Adana'da kar yağışıyla çam ağaçları buz tuttu. Buz sarkıtları kar manzarasıyla buluşarak görenlere görsel şölen oluşturdu.
Kar yağışları, Saimbeyli ilçesine bağlı Gökmenler mahallesinde de etkisini gösterdi.
Yağan karla beraber çam ağaçları buz tutarken oluşan buz sarkıtları da görenlere görsel şölen oluşturdu.
Beyazlara bürünen bölgede, çam ağaçlarından aşağı doğru uzayan buz sarkıtları, kar manzarası ile buluştu.
Saimbeyli Belediyesi ekipleri ise kar yağışının etkisini göstermesiyle harekete geçti.
Ekipler ilçenin yüksek rakımlı mahallelerinde kapanan yolları açmak üzere çalışma başlattı.
Kar küreme ve yol açma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.
